Jermak: Ukrajina nebude s Ruskom rokovať, kým nestiahne vojakov

Kyjev 14. júla (TASR) - Ukrajina nebude ani len zvažovať rokovania s Moskvou, kým ruskí vojaci neodídu z jej územia, uviedol v piatok šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Čo i len myšlienka na takéto rokovania je možná len po odchode ruských vojakov z nášho územia," povedal Jermak reportérom.



Ukrajina v piatok zároveň pripustila, že jej jednotky nepostupujú príliš rýchlo v protiofenzíve zameranej na opätovné získanie Ruskom okupovaného územia na východe a juhu krajiny.



"V súčasnosti to nepostupuje tak rýchlo," povedal Jermak s tým, že boje sú ťažké.



"Ak budeme vidieť, že niečo nie je v poriadku, povieme to. Nikto to nebude prikrášľovať," vyhlásil šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Ukrajina v júni spustila dlho pripravovanú protiofenzívu, ktorej cieľom je vytlačiť z okupovaného územia ruské sily. Vzťahuje sa to aj na ukrajinský polostrov Krym, ktorý Moskva nelegálne anektovala ešte v roku 2014.