Jermak: Ukrajina nedostala žiadnu oficiálnu mierovú ponuku z Ruska

Halifax 19. novembra (TASR) - Moskva oficiálne nekontaktovala Kyjev ohľadom mierových rokovaní, ale aby sa rozhovory mohli uskutočniť, Rusko by muselo úplne stiahnuť svoje sily. V sobotu to počas videokonferencie na Medzinárodnom bezpečnostnom fóre v kanadskom Halifaxe povedal Andrij Jermak, šéf prezidentskej kancelárie Volodymyra Zelenského. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nemáme žiadnu oficiálnu žiadosť z ruskej strany o... rokovaniach," povedal Jermak. Akékoľvek rozhovory, ktoré nie sú založené na ukrajinskej suverenite a územnej celistvosti v rámci medzinárodne uznaných hraníc, označil za "neprijateľné". "Prvé kroky, ktoré je potrebné urobiť z ruskej strany, je stiahnuť všetky ruské jednotky z ukrajinského územia," dodal Jermak.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj deň predtým odmietol myšlienku "krátkeho prímeria" s Ruskom a povedal, že by to veci len zhoršilo. "Naozaj skutočný, dlhotrvajúci a čestný mier môže byť len výsledkom úplného zničenia ruskej agresie,“ povedal prezident.



Biely dom v piatok uviedol, že len Zelenskyj môže rozhodnúť o tom, kedy začať mierové rozhovory s Ruskom. Odmietol tiež, že tlačí na Kyjev, aby vyjednal ukončenie vojny. Šéf Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley predtým naznačil, že Kyjev by mohol ťažiť z bojových víťazstiev a začať rokovania, ktoré by viedli k ukončeniu vojny.



Moskva stále kontroluje približne 20 percent ukrajinského územia. Podľa Milleyho je nepravdepodobné, že Kyjev bude čoskoro schopný oslobodiť celé okupované územie, najmä Krym, ktorý Moskva obsadila ešte v roku 2014.