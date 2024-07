Jermak: Ukrajina nie je pripravená na kompromis s Ruskom

Washington 3. júla (TASR) – Ukrajina nie je pripravená na kompromis s Ruskom a vzdať sa územia, aby ukončila vojnu. V utorok to vyhlásil šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Jermak vyhlásením reagoval na otázku, čo si myslí o tvrdení bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdí, že by rýchlo dokázal ukončiť vojnu na Ukrajine. Jermak však dodal, že Kyjev si rád vypočuje každú radu ako dosiahnuť spravodlivý mier.



"Nie sme však ochotní ísť do kompromisu vo veľmi dôležitých veciach a hodnotách … ako sú nezávislosť, sloboda, demokracia, územná celistvosť, zvrchovanosť," vyhlásil Jermak.



Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta navštívil Washington pred summitom NATO, ktorý sa uskutoční budúci týždeň. Očakáva sa, že jeho hlavnou témou bude Ukrajina.



Trump počas minulotýždňovej debaty vyhlásil, že ak bude v novembri opätovne zvolený do Bieleho domu, rýchlo vyrieši vojnu na Ukrajine ešte skôr, ako sa v januári ujme úradu. Podrobnosti svojho plánu však neuviedol. Agentúra Reuters však minulý týždeň informovala, že dvaja jeho kľúčoví poradcovia mu predstavili plán, ktorý počíta s hrozbou ukončenia poskytovania pomoci v prípade, že Kyjev nezačne s Moskvou vyjednávať o mieri.



Trump počas debaty vyhlásil, že neprijíma podmienky ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten žiadal, aby sa Kyjev vzdal štyroch oblastí na východe a juhu Ukrajiny, ktoré si nárokuje Moskva.



Rusko vojensky napadlo Ukrajinu vo februári 2022.