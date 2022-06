Jermak: Ukrajina urobí všetko pre rýchle začatie prístupových rokovaní

Kyjev 23. júna (TASR) - Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v reakcii na štvrtkové udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine uviedol, že Kyjev urobí všetko pre rýchlu implementáciu plánu umožňujúceho začatie prístupových rokovaní do Únie. TASR o tom informovala na základe informácie od agentúry Reuters.



"Ďakujeme ukrajinskému ľudu a armáde za to, že ukázali, aké dôležité sú európske hodnoty. Platíme za to vysokú cenu a chceme sa stať členom Európskej únie. Pripravujeme sa na ďalšie potrebné reformy," napísal Jermak na sociálnej sieti Twitter.



Vedúci Zelenského kancelárie dodal, že prezidentov tím "pracuje ako hodinky". Zároveň sa menovite poďakoval šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi a šéfovi diplomacie EÚ Josepovi Borrellovi za dosiahnutý pokrok.



Ukrajina podala prihlášku do EÚ 28. februára, štyri dni po začiatku ruskej invázie. Moldavsko a Gruzínsko podnikli podobný krok o niekoľko dní neskôr.