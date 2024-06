Jermak: Ukrajina začala pracovať na organizácii 2. mierového summitu

Kyjev 19. júna (TASR) — Ukrajinskí predstavitelia už začali s prípravnými prácami na zorganizovanie druhého mierového summitu. Na on-line tlačovom brífingu to v utorok večer podľa agentúry Reuters uviedol šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.



Jermak zdôraznil, že usporiadanie summitu bude možné až po tom, čo účastnícke štáty vypracujú spoločný plán, čo je proces, ktorý bude podľa jeho očakávania trvať niekoľko mesiacov. Dovtedy ešte treba urobiť veľa práce, dodal.



Prvý summit o obnove Ukrajiny sa uplynulý víkend konal vo Švajčiarsku a zúčastnili sa na ňom zástupcovia viac ako 90 krajín. Ukrajine a jej spojencom sa na ňom však nepodarilo presvedčiť niektoré štáty, aby sa pripojili k záverečnému vyhláseniu.



Na rokovaniach vo Švajčiarsku nebolo pozvané. Jermak povedal, že na druhý takýto summit by mohol byť pozvaný ruský predstaviteľ.



Rusko spustilo vo februári 2022 rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, čím vyvolalo najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Pred summitom vo Švajčiarsku zverejnilo požiadavky na ukončenie vojny. Ukrajina sa má výmenou za mierové rozhovory stiahnuť z Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, teda regiónov, ktoré Rusko čiastočne okupuje, a vzdať sa svojich ambícií vstúpiť do NATO. Tieto podmienky však Kyjev odmietol.