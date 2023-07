Jermak: Ukrajina začína s USA rokovať o bezpečnostných zárukách

Kyjev 31. júla (TASR) - Kyjev začína rokovať s Washingtonom o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ktoré majú byť v platnosti, dokiaľ si Ukrajina nezaistí členstvo v Severoatlantickej aliancii. V nedeľu to uviedol vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Začíname rozhovory so Spojenými štátmi. Bezpečnostné záruky pre Ukrajinu budú konkrétne, dlhodobé záväzky zabezpečujúce schopnosť Ukrajiny v budúcnosti poraziť a potlačiť ruskú agresiu. Pôjde o jasne navrhnuté formáty a mechanizmy podpory," napísal Jermak v príspevku na platforme Telegram.



Vysvetlil, že predmetné bezpečnostné záruky budú v platnosti, kým Ukrajina nevstúpi do NATO.



Rokovania Kyjeva s Washingtonom o bezpečnostných zárukách nadväzujú na deklaráciu krajín zoskupenia G7 o trvalej vojenskej podpore pre Kyjev. Súčasťou tohto prísľubu oznámeného na júlovom summite NATO vo Vilniuse je vypracovanie a dodržiavanie bezpečnostných záruk, pripomína Reuters.



Jermak uviedol, že k tomuto záväzku G7 sa pridalo ďalších desať krajín. Ukrajina podľa jeho slov rokuje s každou z nich o podmienkach budúcich bezpečnostných záruk.



Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta tiež avizoval, že predstavitelia niekoľkých krajín sa stretnú v Saudskej Arábii, aby diskutovali o ukrajinskom mierovom pláne, ktorý je založený na stiahnutí ruských vojsk z ukrajinského územia. Termín danej schôdzky nešpecifikoval. Mierový plán má byť podľa neho prerokovaný v troch fázach, ktoré povedú k stretnutiu lídrov krajín.



Pripomenul, že prvé medzinárodné stretnutie venované ukrajinskému mierovému plánu sa konalo v júni v Kodani.



O chystanom stretnutí v Saudskej Arábii ako prvý napísal v sobotu americký denník The Wall Street Journal. Priblížil, že schôdzka sa má konať 5. až 6. augusta v Džidde.