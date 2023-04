Jermak: V rámci výmeny zajatcov s Ruskom prepustili asi 130 Ukrajincov

Kyjev 16. apríla (TASR) - Približne 130 ukrajinských vojnových zajatcov bolo prepustených na slobodu a vrátilo sa domov v rámci "veľkej veľkonočnej výmeny". V nedeľu to oznámil šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, na ktorého sa odvoláva agentúra Reuters.



"Domov sa vracia 130 našich ľudí. (Výmena zajatcov) sa uskutočnila vo viacerých fázach počas uplynulých dní," uviedol Jermak na platforme Telegram. Dodal, že medzi prepustenými zajatcami vojny sú členovia armády, pohraničnej stráže, príslušníci Národnej gardy Ukrajiny, členovia námorných síl a zamestnanci štátnej pohraničnej stráže.



Reuters píše, že nebolo jasné, koľko Rusov bolo v rámci výmeny prepustených.



Za posledný týždeň išlo už o druhú väčšiu výmenu väzňov medzi Kyjevom a Moskvou. V pondelok bolo prepustených 106 ruských zajatcov výmenou za 100 Ukrajincov.



Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vo videu zverejnenom v nedeľu vyhlásil, že bolo prepustených najmenej 100 ukrajinských zajatcov, ktorí majú byť odovzdaní ukrajinským silám pri príležitosti pravoslávnej Veľkej noci.



"Dúfam, že znova nepadnete do našich rúk," povedal vo videu ozbrojený člen vagnerovcov zajatcom, ktorí dostali následne pokyn nastúpiť do vozidla. Na videozáberoch bolo tiež vidieť stovku mužov, z ktorých niektorí krívali a iných niesli na nosidlách, zatiaľ čo na tanku stál muž s bielou vlajkou.