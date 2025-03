Jermak: Vzťahy Ukrajiny a USA sú opäť na dobrej ceste

Kyjev 26. marca (TASR) - Vzťahy medzi Kyjevom a Washingtonom sú „opäť na dobrej ceste“, uviedol šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Odkazoval na februárový spor medzi lídrami USA a Ukrajiny v Oválnej pracovni Bieleho domu, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry Reuters.



Rokovania o potenciálnom prímerí, ktoré sa konali v Saudskej Arábii, podľa Jermaka poskytli Kyjevu príležitosť ukázať predstaviteľom Spojených štátov, že je otvorený spolupracovať so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine. Jermak zároveň poukázal na kontrast v prístupe Ruska, ktoré si podľa neho kladie podmienky k mierovej dohode.



„Myslím si, že s Američanmi vedieme skvelé rozhovory,“ vyhlásil Jermak v rozhovore v utorok večer. „Myslím si, že sme znovu na dobrej ceste,“ zdôraznil šéf prezidentskej kancelárie.



Počas stretnutia v Bielom dome 28. februára došlo medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a Trumpom k sporu. Trump spolu s viceprezidentom J. D. Vanceom ukrajinskému lídrovi povedali, že nepreukazuje úctu, pripomína Reuters. Odvtedy sa Kyjev pokúšal napraviť vzťahy s USA.



„Ukázali sme, že k tomu pristupujeme naozaj vážne, Američania to pochopili,“ uviedol Jermak o nedeľňajších a pondelňajších rozhovoroch v saudskoarabskom Rijáde, kde rokovala delegácia USA nielen s Kyjevom, ale osobitne aj s Moskvou. „Drahí naši americkí priatelia, pochopili ste, že sme partneri. To bol náš cieľ,“ zhodnotil Jermak.



Spojené štáty, Rusko a Ukrajina sa na separátnych rokovaniach dohodli na zaistení bezpečnej plavby, vylúčení použitia vojenskej sily a zabránení využívania komerčných plavidiel na vojenské účely v Čiernom mori. Vyplýva to zo spoločných vyhlásení, ktoré v utorok zverejnil Biely dom.



USA zároveň pomôžu obnoviť prístup Ruska na svetový trh v oblasti vývozu poľnohospodárskych výrobkov a hnojív, znížiť náklady na námorné poistenie a zlepšia prístup k prístavom a platobným systémom pre takéto transakcie. „Ukazuje to, že (Rusko) neakceptovalo bezpodmienečné prímerie, čo je nezmysel,“ povedal Jermak. „Naša logika je taká, že do toho musíme ísť bez akýchkoľvek podmienok,“ poznamenal.



Strany sa tiež dohodli, že vypracujú opatrenia súvisiace s dohodou medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom o neútočení na energetické zariadenia, s ktorou súhlasila aj Ukrajina.



„Prezident Trump chce ukončiť túto vojnu, to je skvelé.... Rusko túto vojnu ale ukončiť nechce... (Pokiaľ nás Rusko chce presvedčiť o opaku), malo by prísne dodržiavať dohody dosiahnuté v Saudskej Arábii, prinajmenšom počiatočné dohody o bezpodmienečnom prímerí, a následne postupovať smerom k skutočne udržateľnému mieru,“ dodal Jermak.