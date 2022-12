Jermak: Zelenského návšteva potvrdila, že USA a Ukrajina sú partneri

Kyjev/Londýn 23. decembra (TASR) - Návšteva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome potvrdila, že Ukrajina a USA sú po prvý raz v dejinách strategickými partnermi. Uviedol to šéf úradu ukrajinského prezidenta Andrij Jermak pre denník The Guardian, z ktorého TASR správu prevzala.



Jermak označil USA za "lídra slobodného sveta a demokracie". Stredajšie stretnutie podľa jeho slov ukázalo, aký hlboký postoj má Biden ku všetkému, čo je spojené s Ukrajinou.



Zelenského návšteva Washingtonu bola jeho prvou zahraničnou cestou od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu 24. februára.



USA v stredu oznámili nový balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote 1,85 miliardy amerických dolárov, ktorého súčasťou budú aj systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot.



"Som presvedčený, že dostaneme všetko, čo potrebujeme, a že táto návšteva vyšle všetkým spojencom veľmi výrazný signál, že USA veria v naše víťazstvo," povedal Jermak, ktorý Zelenského na stredajšej ceste sprevádzal.



Ukrajinskému prezidentovi sa však nepodarilo bezprostredne získať od USA tanky typu Abrams, stíhačky F-16 či taktické rakety dlhšieho doletu ATACMS, pripomína The Guardian.



Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta takisto hovoril o Zelenského stretnutiach s lídrom republikánov v americkom Senáte Mitchom McConnellom a Kevinom McCarthym, ktorý je favoritom na funkciu predsedu dolnej komory Kongresu.



Ako pripomína The Guardian, moderátor televíznej stanice Fox News Tucker Carlson povedal, že Zelenskyj vo svojej mikine a cargo nohaviciach vo farbe khaki "vyzeral ako vedúci striptízového klubu" a mal byť preto vyhodený z priestorov Kongresu.



Carlson podľa Jermaka rozprával "špinavosti", ale ako dodal, tento moderátor nie je hlasom Republikánskej strany.



Jermak takisto predpovedal, že rok 2023 bude vo vojne s Ruskom rozhodujúci a Ukrajine prinesie víťazstvo. "Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme opäť získali naše územie," povedal s tým, že na mysli má aj Krym, ktorý Rusko anektovalo ešte v roku 2014.