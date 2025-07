Jermak: Zelenskyj a Trump mali dôležitý a zmysluplný rozhovor

Kyjev/Washington 4. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump telefonoval so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským, potvrdil v piatok popoludní vedúci kancelárie ukrajinskej hlavy štátu Andrij Jermak. Lídri podľa neho viedli veľmi dôležitý a zmysluplný rozhovor, jeho podrobnosti zverejnia onedlho. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Telefonát sa odohral na pozadí rozhodnutia amerického ministerstvo obrany pozastaviť dodávky niektorých zbraní na Ukrajinu. Denník Financial Times predtým informoval, že Zelenskyj chce okrem toho Trumpovi nastoliť aj tému budúcich nákupov zbraní od Spojených štátov.



Hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová vo vyhlásení zverejnenom v noci na stredu uviedla, že rozhodnutie o pozastavení dodávok „bolo urobené s cieľom uprednostniť záujmy Ameriky po tom, ako ministerstvo obrany preskúmalo vojenskú podporu a pomoc našej krajiny pre iné krajiny po celom svete“.



Trump ešte vo štvrtok telefonoval takmer hodinu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý vyhlásil, že Moskva neupustí od svojich cieľov na Ukrajine, ale stále má záujem o urovnanie konfliktu prostredníctvom diplomacie. Prezident USA následne pripustil, že so šéfom Kremľa nedosiahol vôbec žiadny pokrok v otázke prímeria na Ukrajine, a povedal, že je z Putina sklamaný.



Trump sa od návratu do Bieleho domu usiluje o ukončenie viac ako tri roky trvajúcej vojny, avšak dosiaľ sa nepodarilo dosiahnuť žiadny významný pokrok smerom k mieru. Americký prezident je podľa Reuters vystavený výzvam, a to aj zo strany niektorých republikánov, aby zvýšil tlak na Putina, aby začal vážne rokovať.