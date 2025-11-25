< sekcia Zahraničie
Jermak: Zelenskyj je pripravený zísť sa s Trumpom
Kľúčovú otázku územných ústupkov však musia prediskutovať priamo obaja prezidenti, dodal Jermak.
Autor TASR
Kyjev 25. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa chce s prezidentom USA Donaldom Trumpom stretnúť „čo najskôr“, aby finalizovali americko-ukrajinskú dohodu o podmienkach ukončenia vojny na Ukrajine. V rozhovore pre spravodajský web Axios to v utorok uviedol vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, informuje TASR.
„Dúfam, že návšteva prezidenta Zelenského (v USA) sa uskutoční čo najskôr, pretože pomôže prezidentovi Trumpovi pokračovať v jeho historickej misii ukončiť túto vojnu (na Ukrajine),“ dodal Jermak s tým, že návšteva by sa prípadne mohla konať v termíne okolo Dňa vďakyvzdania, ktorý sa v USA slávi 27. novembra.
Podľa Jermaka sa Washington a Kyjev dohodli „na väčšine bodov“ plánu, ktorý bol oproti pôvodnému 28-bodovému americkému návrhu výrazne prepracovaný. Kľúčovú otázku územných ústupkov však musia prediskutovať priamo obaja prezidenti, dodal Jermak.
Revidovaný text mierového plánu obsahuje aj súbor amerických a európskych bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ktoré sú teraz „právne záväzné“, ozrejmil Jermak, ktorý zaznamenal „pozitívnu reakciu“ Washingtonu na návrh ich zakotvenia vo formálnej zmluve.
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio predtým informoval, že v rokovaniach o mierovom pláne pre Ukrajinu sa dosiahol významný pokrok a že sa objavil nový, aktualizovaný a prepracovaný plán.
Nádej na zorganizovanie návštevy ukrajinského prezidenta v Spojených štátoch v najskoršom vhodnom termíne v novembri vyjadril v príspevku na sociálnych sieťach aj tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.
Nemenovaný americký predstaviteľ potvrdil diskusie o stretnutí Trumpa so Zelenským, ktoré by sa mohlo konať „tento alebo na budúci týždeň.“ Presný dátum ešte nebol stanovený.
Trump má v utorok večer odcestovať z Washingtonu do svojej rezidencie v Mar-a-Lago na Floride, kde bude oslavovať Deň vďakyvzdania a zostane tam do nedele.
„Dúfam, že návšteva prezidenta Zelenského (v USA) sa uskutoční čo najskôr, pretože pomôže prezidentovi Trumpovi pokračovať v jeho historickej misii ukončiť túto vojnu (na Ukrajine),“ dodal Jermak s tým, že návšteva by sa prípadne mohla konať v termíne okolo Dňa vďakyvzdania, ktorý sa v USA slávi 27. novembra.
Podľa Jermaka sa Washington a Kyjev dohodli „na väčšine bodov“ plánu, ktorý bol oproti pôvodnému 28-bodovému americkému návrhu výrazne prepracovaný. Kľúčovú otázku územných ústupkov však musia prediskutovať priamo obaja prezidenti, dodal Jermak.
Revidovaný text mierového plánu obsahuje aj súbor amerických a európskych bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ktoré sú teraz „právne záväzné“, ozrejmil Jermak, ktorý zaznamenal „pozitívnu reakciu“ Washingtonu na návrh ich zakotvenia vo formálnej zmluve.
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio predtým informoval, že v rokovaniach o mierovom pláne pre Ukrajinu sa dosiahol významný pokrok a že sa objavil nový, aktualizovaný a prepracovaný plán.
Nádej na zorganizovanie návštevy ukrajinského prezidenta v Spojených štátoch v najskoršom vhodnom termíne v novembri vyjadril v príspevku na sociálnych sieťach aj tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.
Nemenovaný americký predstaviteľ potvrdil diskusie o stretnutí Trumpa so Zelenským, ktoré by sa mohlo konať „tento alebo na budúci týždeň.“ Presný dátum ešte nebol stanovený.
Trump má v utorok večer odcestovať z Washingtonu do svojej rezidencie v Mar-a-Lago na Floride, kde bude oslavovať Deň vďakyvzdania a zostane tam do nedele.