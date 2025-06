Jermak: Zelenskyj sa chce stretnúť s Trumpom na summite G7 v Kanade

Kyjev 6. júna (TASR) — Kancelária prezidenta Ukrajiny pracuje na zorganizovaní stretnutia medzi prezidentom Volodymyrom Zelenským a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom popri summite G7, ktorý sa bude konať v Kanade v dňoch 15. – 17. júna. V piatok to povedal vedúci kancelárie Andrij Jermak, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Interfax Ukrajina.



Jermak ďalej uviedol, že príprava možného stretnutia medzi Zelenským a Trumpom na summite G7 bola aj jedným z cieľov návštevy ukrajinskej delegácie vedenej prvou podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Julijou Svyrydenkovou v USA, ktorá sa konala 3. – 5. júna. Súčasťou delegácie bol aj Jermak.



„Naša návšteva bola súčasťou príprav, a to aj na stretnutie, o ktorom verím, že sa uskutoční popri summite G7 v Kanade. Bol to kľúčový krok v príprave na tento rozhovor,“ konštatoval Jermak.



Dodal, že ukrajinská delegácia sa stretla s približne polovicou členov amerického Senátu a predsedami kľúčových výborov v oboch komorách Kongresu, pričom vysvetlila postoj Ukrajiny k ruskej agresii a potrebu sankcií voči Moskve.



Zelenskyj a Trump sa naposledy osobne stretli 26. apríla vo Vatikáne, kde sa konal pohreb pápeža Františka. Minulý týždeň Zelenskyj potvrdil, že dostal pozvánku na summit G7.