Jermak:Druhý mierový summit by sa nemal považovať za začiatok rokovaní

Kyjev 8. augusta (TASR) - Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak upozornil, že druhý mierový summit organizovaný Kyjevom o ukončení vojny na Ukrajine by sa nemal považovať za začiatok vyjednávaní s Ruskom. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Jermak to povedal v rozhovore pre online noviny Jevropeiska pravda, ktorý zverejnili vo štvrtok.



"Nikto by nemal považovať druhý summit za začiatok vyjednávaní s Ruskom," upozornil Jermak. Ako dodal, Ukrajina chce pripraviť konkrétny plán na dosiahnutie mieru, ktorý má byť odovzdaný Rusku.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v polovici júla uviedol, že jeho cieľom je do novembra tohto roka pripraviť všetky prvky mierového plánu, aby mohol Kyjev zvolať v poradí druhý mierový summit.



Ukrajina zorganizovala prvý mierový summit v júni vo Švajčiarsku. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 92 krajín s výnimkou Ruska. Kyjev pripustil, že na nasledujúcu schôdzku o mieri by mohol pozvať aj predstaviteľov Ruska.