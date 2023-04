Jermak:Ruské predsedníctvo v BR OSN je ranou pre medzinárodný poriadok

Kyjev 1. apríla (TASR) - Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak označil predsedníctvo Ruska v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN), ktorého sa Moskva ujala v sobotu, za "symbolickú ranu pre medzinárodný poriadok". TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



"Nie je to len hanba, ale aj rana pre systém medzinárodných vzťahov založených na pravidlách," vyhlásil Jermak. Podobne sa vyjadril aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý ruské predsedníctvo v BR OSN označil za "zlý vtip".



Spojené štáty však uviedli, že nemajú žiadne prostriedky na to, aby ruské predsedníctvo v BR OSN zablokovali.



"Fakt, že v deň sviatku jedného teroristického štátu – Iránu – sa predsedníctva v BR OSN ujíma ďalší teroristický štát – Rusko –, hovorí sám za seba," napísal Jermak na Twitteri, čím odkazoval na iránsky sviatok Dňa islamskej republiky. Kyjev a jeho spojenci totiž Irán obviňujú z toho, že Rusku dodáva útočné drony. Teherán však tieto tvrdenia odmieta.



The Guardian pripomína, že Rusko naposledy predsedalo BR OSN vo februári 2022, keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu.



Vplyvná BR OSN pozostáva z 15 členov, ktorých úlohou je riešiť globálne krízy prijímaním sankcií či schvaľovaním vojenských operácií. Fakt, že jej päť stálych členov, ktorí majú právo veta a môžu tak zablokovať akúkoľvek rezolúciu, však podľa agentúry AFP odráža situáciu z čias konca druhej svetovej vojny.



Ukrajinskí predstavitelia od vypuknutia vojny poukazujú na to, že po zániku Sovietskeho zväzu a jeho rozpade na 15 nezávislých štátov získala Ruská federácie miesto v BR OSN "bez predchádzajúcej dohody" a bez dodržania postupov stanovených Chartou OSN.



Sovietskemu zväzu bol post stáleho člena BR OSN určený ako jednej z víťazných mocností v druhej svetovej vojne.