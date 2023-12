Jermak:Schôdzka Zelenského s Orbánom sa uskutoční v blízkej budúcnosti

Kyjev/Budapešť 28. decembra (TASR) - Ukrajina a Maďarsko pripravujú schôdzku prezidenta Volodymyra Zelenského s premiérom Viktorom Orbánom, ktorá sa uskutoční už "v blízkej budúcnosti". Uviedol to vo štvrtok šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, ktorého citovala agentúra Reuters.



V prípade, že sa takáto schôdzka naozaj uskutoční, pôjde o prvé stretnutie oboch lídrov od ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022. Orbán opakovane blokuje snahy EÚ o poskytnutie finančnej pomoci Ukrajine a odmieta Kyjev podporovať dodávkami zbraní. Vystupuje tiež proti spusteniu prístupového procesu Ukrajiny do Únie a je jedným z mála lídrov EÚ, ktorí od začiatku invázie nenavštívili Kyjev, pripomína agentúra AP.



"Pracujeme na zorganizovaní stretnutia oboch lídrov v blízkej budúcnosti," napísal Jermak na platforme X po telefonickom rozhovore s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjartóom.



Podľa Jermaka išlo o "produktívny telefonát", ktorý bol okrem iného venovaný pokroku Ukrajiny na ceste európskej integrácie. Ďalšie podrobnosti neuviedol.



O telefonáte s Jermakom informoval aj Szijjartó, ktorý zdôraznil, že Maďarsko chce udržiavať čo najlepšie vzťahy so všetkými svojimi susedmi, v čom zohrávajú kľúčovú úlohu neustále kontakty na vysokej úrovni.



"Samozrejme, že nezmeníme svoje promierové stanovisko, ale teším sa na naše osobné stretnutie v januári ako na príležitosť prediskutovať najpálčivejšie bilaterálne otázky," napísal maďarský minister na Facebooku po telefonáte s Jermakom.



O prípravách schôdzky Zelenského s Orbánom vo svojom príspevku nepísal.



Ukrajinský prezident na svojej koncoročnej tlačovej konferencii vyjadril ochotu riešiť otázky, ktoré dlhodobo komplikujú vzťahy oboch krajín. "Sme susedia a snažíme sa nájsť riešenia na naše otázky, ale na to musíme zorganizovať stretnutie," povedal Zelenskyj 19. decembra.



Orbán o dva dni neskôr potvrdil, že akceptoval návrh ukrajinského prezidenta na budúce bilaterálne stretnutie. Zelenského návrh prijal počas krátkeho spoločného rozhovoru, ktorý obaja politici absolvovali 10. decembra, keď sa zúčastnili na inaugurácii nového argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho. Zelenskyj chcel podľa Orbána špecificky rokovať o eurointegračných ambíciách Ukrajiny.



Lídri EÚ na decembrovom summite rozhodli o otvorení prístupových rokovaní s Ukrajinou. To sa podarilo aj napriek hroziacemu vetu Orbána, ktorý napokon počas rozhodovania o tejto veci opustil rokovaciu miestnosť na žiadosť nemeckého kancelára Olafa Scholza. Vďaka tomu bolo možné dospieť k dohode ostatných 26 členských štátov.



Orbán však využil svoje právo veta a zablokoval balík finančnej pomoci EÚ Ukrajine vo výške 50 miliárd eur. Lídri EÚ by o tejto veci mali opäť rokovať na mimoriadnom summite 1. februára.