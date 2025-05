Jerusalem Post: Minister obrany USA zrušil plánovanú návštevu Izraela

Tel Aviv/Washington 9. mája (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth zrušil plánovanú návštevu Izraela, napísal v piatok izraelský denník The Jerusalem Post (JP) s odvolaním sa na nemenovaný zdroj. Hegseth mal vycestovať do Izraela na budúci týždeň ešte pred návštevou prezidenta USA Donalda Trumpa v regióne, informuje TASR.



Portál Axios ešte v sobotu informoval, že Hegseth sa mal počas svojej prvej návštevy Izraela vo funkcii stretnúť 12. mája s premiérom Benjamin Netanjahuom i so svojím náprotivkom Jisraelom Kacom.



Napriek zrušeniu návštevy Izraela bude Hegseth podľa izraelského denníka Trumpa sprevádzať na ceste do Saudskej Arábie, Kataru i Spojených arabských emirátov. Tie má americký prezident navštíviť od 13. do 16. mája. S výnimkou krátkej návštevy Ríma počas pohrebu pápeža Františka pôjde o Trumpovu prvú zahraničnú cestu, odkedy 20. januára po druhý raz prevzal funkciu prezidenta USA.