Jeruzalem predbežne schválil umiestnenie novej americkej ambasády

Jeruzalem 14. januára (TASR) - Jeruzalemské úrady v stredu predbežne odobrili umiestnenie nového amerického veľvyslanectva v tomto meste. Na Twitteri to oznámila námestníčka starostu Jeruzalema Fleur Hassanová-Nahoumová s tým, že návrh schválil mestský výbor pre výstavbu a plánovanie. Pre agentúru AP však uviedla, že s tým musí súhlasiť ešte iný výbor, čo sa očakáva v priebehu nasledovných týždňov.



Nová ambasáda by mala sídliť pri Hebronskej ceste, ústrednej dopravnej tepne mesta, neďaleko súčasného dočasného amerického veľvyslanectva. Táto lokalita sa nachádza neďaleko pomyselnej línie, ktorá delí Jeruzalem na západnú a východnú časť. Zatiaľ nie je celkom jasné, na ktorej strane tejto línie bude ležať, uvádza AP.



Izrael obsadil východný Jeruzalem počas šesťdňovej vojny v roku 1967 a celé mesto vyhlásil v roku 1980 v rozpore s rezolúciami OSN za svoje hlavné mesto. Palestínčania si však nárokujú na východnú časť mesta ako metropolu pre svoj budúci štát.



Administratíva dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa spravila koncom roka 2017 kontroverzné rozhodnutie a uznala Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Následne tam USA presunuli svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu. Ambasádu v Jeruzaleme otvorili 14. mája 2018 ako prvá krajina na svete.



Očakáva sa, že novozvolený americký prezident Joe Biden zaujme v otázke izraelsko-palestínskeho sporu vyváženejší prístup než jeho predchodca v úrade, hoci avizoval, že presun veľvyslanectva nazad do Tel Avivu neplánuje, uvádza AP.