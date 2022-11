Útočník pobodal policajta, polícia ho zastrelila

Jeruzalem 3. novembra (TASR) - Izraelská polícia vo štvrtok oznámila, že zastrelila útočníka, ktorý v jeruzalemskom Starom meste pobodal jej príslušníka. Pri incidente sa zranili aj ďalší dvaja policajti. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Útočník sa správal podozrivo a po výzve na prehliadku "bodol jedného z policajtov do hornej časti tela", uviedla polícia. Útočníka následne zastrelili dvaja ďalší policajti "a neskôr bol vyhlásený za mŕtveho", dodala polícia.



Záchranná zdravotná služba Magen David Adom (MDA) informovala, že na mieste ošetrila troch mužov a previezla ich do nemocníc v Jeruzaleme.



Jedna z nemocníc uviedla, že ošetrujú muža s bodným poranením trupu a ďalšieho muža, ktorého pravdepodobne streľba polície ľahko zranila do nohy. Ďalšieho policajta s ľahkými zraneniami previezli do inej nemocnice.



Incident sa odohral pri kontrolnom stanovišti pre moslimských veriacich pred vstupom k mešite Al-Aksá, tretiemu najposvätnejšiemu miestu islamu, na Chrámovej hore.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva predtým vo štvrtok podľa agentúry AP informovalo, že izraelské bezpečnostné zložky na okupovanom Západnom brehu zastrelili 42-ročného muža. Podľa izraelskej polície muž počas razie hodil na policajtov zápalnú bombu.



Podľa údajov agentúry AFP od začiatku októbra zahynulo vo východnom Jeruzaleme a na Západnom brehu najmenej 32 Palestínčanov a traja Izraelčania.