Jeruzalem zažil neobvyklú snehovú nádielku

Ženy sa guľujú pred Skalným dómom v Jeruzaleme vo štvrtok 18. februára 2021. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 18. februára (TASR) - Izraelské mesto Jeruzalem zažíva v týchto dňoch ojedinelú nádielku snehu; pod bielou prikrývkou boli vo štvrtok jeho posvätné miesta vrátane Skalného dómu či Múru nárekov. Ide o prvý sneh v Jeruzaleme za uplynulých šesť rokov, informovala spravodajská stanica BBC.Miestni obyvatelia, ktorí si neobvyklé poveternostné podmienky vychutnávali spoločne s obyvateľmi susedných miest ako Tel Aviv, si nenechali ujsť príležitosť na zimné aktivity.Snehová búrka sa začala v stredu večer, čo miestne úrady viedlo k odstaveniu verejnej dopravy a uzatvoreniu hlavnej komunikácie smerujúcej do Jeruzalema. V priebehu noci sa podmienky zlepšili a radnica oznámila, že pristúpi k obnoveniu služieb.Meteorológovia v stredu predpovedali v Jeruzaleme najchladnejšiu noc roka, napísal internetový denník The Times of Israel.V Jeruzaleme nasnežili približne dva centimetre snehu, čo si vyžiadalo obmedzenia vo verejnej doprave. Úrady vyjadrili znepokojenie nad možnými záplavami v pobrežných aj púštnych oblastiach, ako aj vietor s rýchlosťou do 100 kilometrov za hodinu.Najviac snehu zaznamenal v stredu región Golanských výšin; napadlo tam približne 40 centimetrov snehu. Vyžiadalo si to uzatvorenie väčšiny hlavných ciest. Polícia oznámila, že zostanú neprejazdné až do odvolania.Situácia si vyžiadala aj uzatvorenie niekoľkých škôl v danom regióne.Hornatá centrálna oblasť Izraela vrátane Jeruzalema zažíva snehové zrážky každých niekoľko rokov. V roku 2013 silná snehová búrka spôsobila výpadok elektrickej energie v niekoľkých okresoch Jeruzalema po tom, ako v meste nasnežilo 30 centimetrov snehu.Rovnaká snehová búrka ešte výraznejšie postihla juh mesta, kde napadlo až 90 centimetrov snehu, čo je považované za jav, ktorý sa vyskytuje v tejto oblasti len raz za jedno storočie.