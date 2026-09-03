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Jeruzalemská kaviareň počas šabatu bude zavretá
Kaviareň Basimta otvorili v júni neďaleko štvrte obývanej ultraortodoxnými židmi, ktorí počas šabatu striktne odmietajú pracovať, používať peniaze či elektrinu.
Autor TASR
Jeruzalem 3. septembra (TASR) - Spor o dodržiavanie židovského šabatu v Jeruzaleme sa vo štvrtok skončil ústupkom majiteľov kaviarne Basimta, ktorí po niekoľkých týždňoch protestov ultraortodoxných židov a protiakcií sekulárnych Izraelčanov oznámili, že ich podnik bude počas sobôt zatvorený. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Kaviareň Basimta otvorili v júni neďaleko štvrte obývanej ultraortodoxnými židmi, ktorí počas šabatu striktne odmietajú pracovať, používať peniaze či elektrinu. Jej prevádzka počas sobôt vyvolala čoraz vyhrotenejšie protesty, pri ktorých musela zasahovať polícia a oddeľovať od seba obe skupiny demonštrantov.
Prípad vzbudil ešte väčšiu pozornosť preto, že podnik prevádzkuje hnutie Židia pre Ježiša (Jews for Jesus), ktorého kresťanská misijná činnosť nie je medzi židmi všeobecne vítaná.
„Je to ťažké a bolestivé rozhodnutie, ktoré vychádza z hlbokej zodpovednosti voči našim zákazníkom, našej viere a izraelskej spoločnosti,“ uviedol vedúci organizácie Jews for Jesus v Izraeli Eli Birnbaum. Dodal, že kaviareň sa v posledných mesiacoch stala „ohniskom napätia a nebezpečenstva“, čo je v rozpore s identitou židov veriacich v Ježiša a presvedčením o potrebe milovať blížnych.
Väčšina podnikov v ortodoxných štvrtiach Jeruzalema zostáva počas šabatu zatvorená. V iných častiach Izraela je situácia často odlišná: napr. v prevažne sekulárnom Tel Avive je v sobotu otvorená veľká časť obchodov a reštaurácií.
Otázka dodržiavania náboženských pravidiel patrí pred parlamentnými voľbami plánovanými na 27. októbra medzi najvýraznejšie politické témy predvolebnej kampane. Pravicová vláda premiéra Benjamina Netanjahua, ktorá sa opiera o podporu ultraortodoxných strán, presadzuje zachovanie výnimky z povinnej vojenskej služby pre študentov náboženských škôl - ješív. Opozícia naopak sľubuje zrušenie tejto výnimky.
Ultraortodoxní židia - charedim - tvoria podľa think tanku Israel Democracy Institute 14,3 percenta obyvateľov Izraela. Vzhľadom na vysokú pôrodnosť v tejto komunite ich podiel v populácii dlhodobo rastie.
Kaviareň Basimta otvorili v júni neďaleko štvrte obývanej ultraortodoxnými židmi, ktorí počas šabatu striktne odmietajú pracovať, používať peniaze či elektrinu. Jej prevádzka počas sobôt vyvolala čoraz vyhrotenejšie protesty, pri ktorých musela zasahovať polícia a oddeľovať od seba obe skupiny demonštrantov.
Prípad vzbudil ešte väčšiu pozornosť preto, že podnik prevádzkuje hnutie Židia pre Ježiša (Jews for Jesus), ktorého kresťanská misijná činnosť nie je medzi židmi všeobecne vítaná.
„Je to ťažké a bolestivé rozhodnutie, ktoré vychádza z hlbokej zodpovednosti voči našim zákazníkom, našej viere a izraelskej spoločnosti,“ uviedol vedúci organizácie Jews for Jesus v Izraeli Eli Birnbaum. Dodal, že kaviareň sa v posledných mesiacoch stala „ohniskom napätia a nebezpečenstva“, čo je v rozpore s identitou židov veriacich v Ježiša a presvedčením o potrebe milovať blížnych.
Väčšina podnikov v ortodoxných štvrtiach Jeruzalema zostáva počas šabatu zatvorená. V iných častiach Izraela je situácia často odlišná: napr. v prevažne sekulárnom Tel Avive je v sobotu otvorená veľká časť obchodov a reštaurácií.
Otázka dodržiavania náboženských pravidiel patrí pred parlamentnými voľbami plánovanými na 27. októbra medzi najvýraznejšie politické témy predvolebnej kampane. Pravicová vláda premiéra Benjamina Netanjahua, ktorá sa opiera o podporu ultraortodoxných strán, presadzuje zachovanie výnimky z povinnej vojenskej služby pre študentov náboženských škôl - ješív. Opozícia naopak sľubuje zrušenie tejto výnimky.
Ultraortodoxní židia - charedim - tvoria podľa think tanku Israel Democracy Institute 14,3 percenta obyvateľov Izraela. Vzhľadom na vysokú pôrodnosť v tejto komunite ich podiel v populácii dlhodobo rastie.