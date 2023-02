Jeszenszky kritizoval Orbána,že od začiatku vojny nenavštívil Ukrajinu

Budapešť 21. februára (TASR) - Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Géza Jeszenszky kritizoval v utorok predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, pretože od vypuknutia vojny na Ukrajine nenavštívil Kyjev. Podľa internetového vydania denníka Népszava exminister o tom hovoril v súvislosti s pondelňajšou cestou amerického prezidenta Joe Bidena do Kyjeva, informuje spravodajca TASR.



Jeszenszky bol šéfom diplomacie vo vláde premiéra Józsefa Antalla a Bidenovu návštevu Ukrajiny označil za "veľmi silný odkaz svetu, že Washington je odhodlaný, a že nenechá Ukrajinu napospas".



Za prezidentom Volodymyrom Zelenským do Kyjeva cestovalo pred Bidenom už mnoho európskych politikov. "Tí čo tak neurobili, sa boja, alebo fandia druhej strane," konštatoval.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas summitu Európskej únie 9. februára v Bruseli opakovane pozval do Kyjeva aj premiéra Orbána.



Vo výročnom prejave o stave krajiny z minulej soboty (18.2.) maďarský premiér okrem iného vyhlásil, že odmieta prerušiť vzťahy s Ruskom. Jeszenszky povedal, že v istom momente mu tento prejav desivo pripomínal katastrofálnu zahraničnú politiku Maďarska z 30. rokov (minulého storočia). "Vtedy sa západné mocnosti pokúšali upokojiť Adolfa Hitlera tým, že opakovane prikyvovali na jeho územné nároky," spresnil bývalý minister zahraničných vecí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)