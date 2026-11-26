< sekcia Zahraničie
Jetten: Na podpore Ukrajiny sa musia podieľať všetky štáty EÚ
Jetten tiež vyzval na modernizáciu budúceho rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 26. novembra (TASR) - Ukrajina bude v nasledujúcich rokoch potrebovať ďalšiu vojenskú a finančnú podporu Európskej únie, na ktorej sa musí podieľať každý členský štát. Pred príchodom na mimoriadne zasadnutie Európskej rady v Bruseli to vo štvrtok vyhlásil holandský premiér Rob Jetten, ktorý vystúpil pred novinármi ako prvý z lídrov. Informuje o tom TASR.
„Ako krajina nemôžete povedať: Ja sa nezúčastním. Naozaj potrebujeme solidaritu zo strany všetkých členských štátov,“ zdôraznil Jetten. Lídri budú na summite hovoriť o tom, ako spoločne s partnermi pokryť finančné potreby Ukrajiny na rok 2027. Európska komisia v tejto súvislosti minulý týždeň navrhla novú pôžičku vo výške 45 miliárd eur. Do jej financovania sa odmietajú zapojiť Slovensko, Česko, Maďarsko a Bulharsko.
Holandský premiér zároveň upozornil, že zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina nevidí jasné signály o ochote rokovať o spravodlivom a trvalom mieri.
Jetten tiež vyzval na modernizáciu budúceho rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034. Podľa neho je potrebné jeho objem znížiť a výdavky presmerovať na priority, akými sú bezpečnosť, konkurencieschopnosť a migrácia. Súčasný návrh rozpočtu označil za neprijateľný pre holandských daňovníkov.
Holandsko podľa premiéra nemá záujem o rýchlu dohodu za každú cenu. „Chcem dobrú dohodu, takže pre mňa neexistuje termín,“ povedal. Dodal, že je pripravený na maratón rokovaní.
„Ako krajina nemôžete povedať: Ja sa nezúčastním. Naozaj potrebujeme solidaritu zo strany všetkých členských štátov,“ zdôraznil Jetten. Lídri budú na summite hovoriť o tom, ako spoločne s partnermi pokryť finančné potreby Ukrajiny na rok 2027. Európska komisia v tejto súvislosti minulý týždeň navrhla novú pôžičku vo výške 45 miliárd eur. Do jej financovania sa odmietajú zapojiť Slovensko, Česko, Maďarsko a Bulharsko.
Holandský premiér zároveň upozornil, že zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina nevidí jasné signály o ochote rokovať o spravodlivom a trvalom mieri.
Jetten tiež vyzval na modernizáciu budúceho rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034. Podľa neho je potrebné jeho objem znížiť a výdavky presmerovať na priority, akými sú bezpečnosť, konkurencieschopnosť a migrácia. Súčasný návrh rozpočtu označil za neprijateľný pre holandských daňovníkov.
Holandsko podľa premiéra nemá záujem o rýchlu dohodu za každú cenu. „Chcem dobrú dohodu, takže pre mňa neexistuje termín,“ povedal. Dodal, že je pripravený na maratón rokovaní.