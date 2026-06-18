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Jetten: Nemali by sme byť voči Putinovi naivní

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Na snímke holandský premiér Rob Jetten. Foto: TASR/AP

Jetten zároveň rázne odmietol návrh cyperského predsedníctva na ďalší dlhodobý rozpočet EÚ.

Autor TASR
Brusel 18. júna (TASR) - Holandský premiér Rob Jetten vo štvrtok vyhlásil, že by sme voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi nemali byť naivní. Uviedol to deň po tom, čo viaceré médiá informovali o údajnom nadviazaní krátkych diplomatických kontaktov s Kremľom kanceláriou predsedu Európskej rady. TASR o tom informuje podľa správ portálu Euronews.

Rusi túto vojnu prehrávajú na bojisku aj ekonomicky. Takže si myslím, že najlepšie, čo môžeme urobiť, je podporovať Ukrajinu a zabezpečiť, aby mohli pokračovať v protiútokoch,“ uviedol Jetten pred začiatkom zasadnutia Európskej rady s tým, že „neexistuje jasný náznak, že by Putin bol skutočne ochotný viesť seriózne rokovania“.

Jetten zároveň rázne odmietol návrh cyperského predsedníctva na ďalší dlhodobý rozpočet EÚ. Očakáva sa, že práve ten bude jednou z kľúčových tém summitu. „Nie je to návrh, ktorý môžeme brať veľmi vážne. Myslím si, že sme veľmi ďaleko od akejkoľvek dohody,“ doplnil.

Nový lotyšský premiér Andris Kulbergs pred summitom EÚ novinárom zase povedal, že Ukrajina je „tá, ktorá bojuje za mier v Európe“, a že si určite zaslúžila svoje miesto v EÚ a NATO. Vyjadril sa tiež k diskusii o vyslancovi EÚ pri mierových rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. „V prvom rade musí byť na druhej strane niekto, kto chce mier,“ vysvetlil a dodal, že „z tej strany bohužiaľ nikto mier nechce“.
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