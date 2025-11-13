< sekcia Zahraničie
Jetten: Zostavenie holandskej vlády nebude jednoduché
Strana D66 zvíťazila vo voľbách 29. októbra s tesným náskokom 30.000 hlasov pred krajne pravicovou Stranou za slobodu (PVV) pod vedením Geerta Wildersa.
Autor TASR
Amsterdam 13. novembra (TASR) - Predseda holandskej sociálnoliberálnej strany D66 Rob Jetten vo štvrtok priznal, že zostaviť funkčnú vládu bude náročné, keďže strany sú aj dva týždne po voľbách stále v bezvýchodiskovej situácii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vo svojom prvom parlamentnom prejave od víťazstva vo voľbách politik povedal, že krajina hlasovala za „stabilitu a rozhodnosť... po dlhom období hádok a stagnácie“. Zároveň však uznáva, že „s týmto výsledkom nie je cesta k novému kabinetu jednoduchá“.
Strana D66 zvíťazila vo voľbách 29. októbra s tesným náskokom 30.000 hlasov pred krajne pravicovou Stranou za slobodu (PVV) pod vedením Geerta Wildersa.
Jetten prejavil záujem o vytvorenie tímu, ktorý bude pokrývať celé politické spektrum, so stredopravou Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA), pravicovou Ľudovou stranou za slobodu a demokraciu (VDD) a ľavicovým blokom Zelenej ľavice (Groen Links). Zabezpečil by si tak parlamentnú väčšinu, no líderka VVD Dilan Yešilgözová túto možnosť vylúčila. Chce stredopravicovú vládu, ktorá by zahŕňala aj Konzervatívnych liberálov (JA21). Jetten túto možnosť ale nepodporuje a existuje iba málo iných kombinácií, ktoré by dosahovali parlamentnú väčšinu.
V snahe prelomiť patovú situáciu plánujú Jettenova strana D66 a CDA do troch týždňov navrhnúť rámec koaličnej dohody v snahe presvedčiť ostatné strany vrátane VVD, aby sa k nim pridali.
„Je nepochopiteľné, že sa stráca čas,“ zdôraznil Wilders, ktorý vyzval ostatné strany, aby zrušili veto voči jeho PVV. „Mali by sme kabinet ešte pred Vianocami,“ povedal. „Je arogantné a nevhodné vylúčiť viac ako 1,7 milióna voličov (PVV). Je to bezprecedentná hanba,“ povedal Wilders.
Vo svojom prvom parlamentnom prejave od víťazstva vo voľbách politik povedal, že krajina hlasovala za „stabilitu a rozhodnosť... po dlhom období hádok a stagnácie“. Zároveň však uznáva, že „s týmto výsledkom nie je cesta k novému kabinetu jednoduchá“.
Strana D66 zvíťazila vo voľbách 29. októbra s tesným náskokom 30.000 hlasov pred krajne pravicovou Stranou za slobodu (PVV) pod vedením Geerta Wildersa.
Jetten prejavil záujem o vytvorenie tímu, ktorý bude pokrývať celé politické spektrum, so stredopravou Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA), pravicovou Ľudovou stranou za slobodu a demokraciu (VDD) a ľavicovým blokom Zelenej ľavice (Groen Links). Zabezpečil by si tak parlamentnú väčšinu, no líderka VVD Dilan Yešilgözová túto možnosť vylúčila. Chce stredopravicovú vládu, ktorá by zahŕňala aj Konzervatívnych liberálov (JA21). Jetten túto možnosť ale nepodporuje a existuje iba málo iných kombinácií, ktoré by dosahovali parlamentnú väčšinu.
V snahe prelomiť patovú situáciu plánujú Jettenova strana D66 a CDA do troch týždňov navrhnúť rámec koaličnej dohody v snahe presvedčiť ostatné strany vrátane VVD, aby sa k nim pridali.
„Je nepochopiteľné, že sa stráca čas,“ zdôraznil Wilders, ktorý vyzval ostatné strany, aby zrušili veto voči jeho PVV. „Mali by sme kabinet ešte pred Vianocami,“ povedal. „Je arogantné a nevhodné vylúčiť viac ako 1,7 milióna voličov (PVV). Je to bezprecedentná hanba,“ povedal Wilders.