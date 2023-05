Jezuita na klimatickom proteste v Nemecku blokoval cestu

Berlín 16. mája (TASR) - Súd v nemeckom Mníchove v utorok rozhodol, že jezuitský kňaz Jörg Alt sa dopustil trestného činu nátlaku v súvislosti s klimatickými protestmi, na ktorých sa vlani zúčastnil a blokoval pritom cestu spoločne s biologičkou Corneliou Huthovou a študentom Lucom Thomasom. Všetci traja teraz musia zaplatiť pokutu podľa výšky svojich príjmov. V prípade jezuitu ide o sumu desať eur. TASR správu prevzala z agentúry AP.



V Nemecku a ďalších krajinách sa v uplynulom období konalo množstvo podobných protestov, na ktorých sa klimatickí aktivisti snažili upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku globálneho otepľovania. Vo väčšine prípadov súd účastníkov protestov zbavil viny alebo im uložil nižšie finančné tresty, avšak najmenej v jednom prípade sudca odsúdil troch aktivistov na tri až päť mesiacov väzenia, upozorňuje AP.



Aktivisti obviňujú nemeckú vládu z toho, že nerobí dosť pre to, aby Nemecko do roku 2045 znížilo emisie na nulu.



Jezuita Alt novinárom povedal, že sa rozhodol klimatický protest podporiť preto, lebo sa obáva dôsledkov klimatickej zmeny v rozvojových krajinách. Dodal, že katolícka cirkev by podľa neho mala ostrejšie odsúdiť používanie fosílnych palív a onačiť ich za "nemorálne" práve pre ich negatívne dôsledky.