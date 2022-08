Jill Bidenová mala opäť pozitívny test na covid

Washington 24. augusta (TASR) - Prvá dáma USA Jill Bidenová mala pozitívny test na nový koronavírus. Manželka amerického prezidenta pritom len v nedeľu ukončila päťdňovú karanténu po tom, čo jej diagnostikovali ochorenie COVID-19, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



O opätovnom objavení sa covidu u 71-ročnej Jill Bidenovej informoval v stredu Biely dom. Prvá dáma sa podľa neho po pozitívnom teste uchýlila do karantény v rodinnej rezidencii v štáte Delaware.



"Symptómy ochorenia sa u nej tentoraz neobjavili," uviedla Bidenovej hovorkyňa Kelsey Donohueová, podľa ktorej boli o pozitívnom teste informované všetky osoby, ktoré s prvou dámou prišli v posledných dňoch do blízkeho kontaktu.



Samotný prezident Joe Biden, ktorý s manželkou strávil tri dni v dovolenkovom sídle v meste Rehoboth Beach v Delaware, má aktuálne test na covid negatívny.



Jill Bidenová (71), rovnako ako jej manžel, bola voči covidu plne zaočkovaná dvoma dávkami a následne dostala aj dve posilňovacie dávky vakcíny.



Začiatkom minulého týždňa – počas dovolenky v Južnej Karolíne – však začala pociťovať mierne príznaky ochorenia a následne u nej testy potvrdili nákazu. Odobrala sa do izolácie, ktorú ukončila v nedeľu, po dvoch negatívnych testoch na covid. Potom odcestovala do rodinného sídla v štáte Delaware.



Prvý pozitívny test mala Jill Bidenová necelé dva týždne po tom, čo jej manželovi, ktorý v novembri dovŕši 80 rokov, druhýkrát diagnostikovali COVID-19.



Obaja počas choroby užívali antivirotikum Paxlovid, ktoré vykazuje veľkú účinnosť pri zamedzení vážnych komplikácií vyvolaných covidom. U malého počtu takto liečených pacientov však niekoľko dní po odznení ochorenia dochádza k znovuobjaveniu sa covidu, k čomu došlo aj u Bidenovcov.