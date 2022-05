Jill Bidenová navštívila amerických vojakov na základni v Rumunsku

Bukurešť 6. mája (TASR) - Prvá dáma USA Jill Bidenová navštívila v piatok amerických vojakov pôsobiacich na základni v Rumunsku. Začala tak štvordňovú cestu do Európy, v rámci ktorej navštívi aj Slovensko. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Bidenová priletela z Washingtonu na leteckú základňu na juhovýchode Rumunska, kde pôsobí približne 1600 príslušníkov armády USA. Boli tam vyslaní, podobne ako ďalšie tisíce amerických vojakov do iných krajín strednej a východnej Európy, v súvislosti s ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine.



Manželka prezidenta USA Joea Bidena podľa AP priletela na základňu, nachádzajúcu sa zhruba 100 kilometrov od rumunských hraníc s Ukrajinou, práve včas, aby mohla spoločne s kuchynským personálom servírovať vojakom večeru pozostávajúcu z cestovín so syrovou omáčkou, opekaných zemiakov a šalátu.



Jill Bidenová sa potom v jedálni rozprávala so skupinkami vojakov a fotila sa s nimi. Na základňu tiež z USA doručila zásoby kečupu, ktorého tam bol nedostatok, čo vojaci privítali nadšenými výkrikmi.



Bidenová využila svoj pobyt na základni aj na to, aby poďakovala americkým vojakom za ich službu, ktorú vykonávajú ďaleko od svojich rodín. Následne odletela do rumunskej metropoly Bukurešť.



Manželka amerického prezidenta by mala v sobotu večer pricestovať do Bratislavy, odkiaľ sa v nedeľu presunie na východné Slovensko, kde okrem iného navštívi centrum pre utečencov z Ukrajiny a dve školy. Prvá dáma USA sa tiež stretne s rodinami, ktoré prichýlili ukrajinských utečencov.



V pondelok 9. mája sa Jill Bidenová stretne s členmi slovenskej vlády aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a následne odcestuje naspäť do Washingtonu, píše agentúra AP.