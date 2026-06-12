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Jimenez bol dojatý, tréner Mexika Aguirre: Hráčov premohla tréma
Zatiaľ čo Mexiko sa najbližšie stretne 19. júna s Kórejskou republikou, JAR čaká 18. júna súboj s Českom.
Autor TASR
Mexiko 12. júna (TASR) - Iba devätnásť futbalistov na ihrisku dohralo štvrtkový úvodný duel svetového šampionátu, keď sa domáce Mexiko radovalo z víťazstva 2:0 nad Juhoafrickou republikou. Tréner Mexika Javier Aguirre priznal, že jeho zverencom sa triasli nohy, zatiaľ čo strelec druhého gólu Raul Jimenez povedal, že prežíva svoj sen. Tréner afrického tímu Hugo Broos však okrem iného skonštatoval, že Mexičania boli v určitých momentoch zúfalí.
V roku 2010 hrali tieto krajiny taktiež otvárací zápas MS, keď bola v pozícii hostiteľa JAR a mužstvá si rozdelili body po remíze 1:1. Mexičania o 16 rokov neskôr splnili úlohu favorita a na Estadio Azteca vstúpili do A-skupiny úspešne. Vedenia sa ujali už v 9. minúte, keď využili chybu súpera a Julian Quinones skóroval pomedzi nohy brankára Ronwena Williamsa. Loptu pred pokutovým územím stratil juhoafrický defenzívny stredopoliar Yaya Sithole, ktorý v 49. minúte nedovolene zastavil unikajúceho Briana Gutierreza a videl červenú kartu. Mexičania zužitkovali početnú prevahu v 67. minúte, keď sa po centri z pravého krídla presadil pred bránou hlavičkou Jimenez.
Útočník anglického Fulhamu nedokázal zadržať emócie a so slzami v očiach oslavoval gól, ktorým zavŕšil svoj futbalový návrat po dramatických udalostiach spred piatich rokov. „Som veľmi šťastný a dojatý, že môžem prežívať tento sen a stáť tu,“ citovala agentúra DPA 35-ročného Jimeneza, ktorý v novembri 2020 utrpel vážne zranenie po zrážke hláv s obrancom Davidom Luizom z Arsenalu, keď hral ešte za Wolverhampton. V auguste 2021 sa vrátil na trávniky a odvtedy hrá so špeciálnou čelenkou, ktorá chráni jazvu po operácii. Bol to pre neho 46. reprezentačný presný zásah, prvý na MS, ktorým sa dotiahol na druhé miesto v historickej tabuľke strelcov Mexika. V nej zaostáva už len za Javierom Hernandezom, ktorý nastrieľal 52 gólov. „Všetci sme mu srdečne zablahoželali, pretože tímu dáva naozaj veľa. Byť súčasťou tohto mužstva je pre nás česť a je úžasné, že vo svojej reprezentačnej kariére naďalej pridáva ďalšie góly,“ pochválil Jimeneza autor úvodného gólu šampionátu Quinones.
„Bafana Bafana“ dohrávali dokonca o deviatich, keďže v 84. minúte išiel predčasne do šatne po údere lakťom do tváre súpera Themba Zwane. Ani Mexiko však nezakončilo stretnutie v plnom počte, Cesar Montes v nadstavenom čase fauloval po krídle unikajúceho Khulisa Mudaua a brazílsky rozhodca Wilton Sampaio vylúčil aj jeho. Po dvadsiatich rokoch sa tak na MS stalo, že v jednom dueli videli červenú kartu traja hráči. Na šampionáte v Nemecku v roku 2006 v stretnutí medzi Portugalskom a Nemeckom boli vylúčení až štyria, čo stále predstavuje rekord. Pred štyrmi rokmi v Katare pritom arbitri vytiahli červenú kartu za celý turnaj štyrikrát.
Tréner Mexika Javier Aguirre prezradil, že jeho tím musel prekonať počiatočnú trému, než si zabezpečil úspešný vstup do MS na domácej pôde. Mexičania nikdy predtým nezvíťazili vo svojom úvodnom zápase na svetovom šampionáte, v siedmich predchádzajúcich pokusoch zaznamenali päť prehier a dve remízy. „Keď začínate majstrovstvá sveta, samozrejme, že sa vám trasú nohy. Za 25 rokov sa mi nestalo, aby mal niekto kŕče, ale teraz ich mali traja hráči. Keď sme uvideli štadión, boli sme ohromení a hráčov trochu premohla tréma. Nikdy sme však netrpeli. Mohli sme streliť aj štyri góly a zápas by vyzeral úplne inak,“ povedal Aguirre podľa agentúry AFP.
Mexiko je vďaka lepšiemu skóre na čele A-skupiny pred Kórejskou republikou, ktorá neskôr v noci na piatok zdolala Česko 2:1. „Nie sme posadnutí tým, aby sme skupinu vyhrali. Dnes sa sústredíme iba na Kóreu. Nie je to podstatné, nie je to naša priorita. Našou prioritou je sústrediť sa na Kóreu, pokračovať krok za krokom a pripravovať sa na budúcnosť,“ dodal Aguirre ohľadom umiestnenia v skupine.
Tréner Juhoafrickej republiky Hugo Broos medzitým nemal námietky proti červenej karte, po ktorej bol po prestávke vylúčený Sithole, no nesúhlasil s vylúčením striedajúceho hráča Zwaneho v závere zápasu. „Pri prvej červenej karte si myslím, že niet o čom diskutovať, ale pri druhej si myslím, že mexický hráč zablokoval môjho hráča a rozhodca to vyhodnotil inak. Je škoda, že sme museli dohrať tento zápas iba s deviatimi hráčmi. Myslím si, že môj tím odohral dobrý zápas. V niektorých momentoch bolo Mexiko dokonca zúfalé a nevedelo si nájsť priestor. V ďalšom zápase však musíme byť lepší, keď máme loptu na svojich kopačkách,“ reagoval Broos
Zatiaľ čo Mexiko sa najbližšie stretne 19. júna s Kórejskou republikou, JAR čaká 18. júna súboj s Českom.
V roku 2010 hrali tieto krajiny taktiež otvárací zápas MS, keď bola v pozícii hostiteľa JAR a mužstvá si rozdelili body po remíze 1:1. Mexičania o 16 rokov neskôr splnili úlohu favorita a na Estadio Azteca vstúpili do A-skupiny úspešne. Vedenia sa ujali už v 9. minúte, keď využili chybu súpera a Julian Quinones skóroval pomedzi nohy brankára Ronwena Williamsa. Loptu pred pokutovým územím stratil juhoafrický defenzívny stredopoliar Yaya Sithole, ktorý v 49. minúte nedovolene zastavil unikajúceho Briana Gutierreza a videl červenú kartu. Mexičania zužitkovali početnú prevahu v 67. minúte, keď sa po centri z pravého krídla presadil pred bránou hlavičkou Jimenez.
Útočník anglického Fulhamu nedokázal zadržať emócie a so slzami v očiach oslavoval gól, ktorým zavŕšil svoj futbalový návrat po dramatických udalostiach spred piatich rokov. „Som veľmi šťastný a dojatý, že môžem prežívať tento sen a stáť tu,“ citovala agentúra DPA 35-ročného Jimeneza, ktorý v novembri 2020 utrpel vážne zranenie po zrážke hláv s obrancom Davidom Luizom z Arsenalu, keď hral ešte za Wolverhampton. V auguste 2021 sa vrátil na trávniky a odvtedy hrá so špeciálnou čelenkou, ktorá chráni jazvu po operácii. Bol to pre neho 46. reprezentačný presný zásah, prvý na MS, ktorým sa dotiahol na druhé miesto v historickej tabuľke strelcov Mexika. V nej zaostáva už len za Javierom Hernandezom, ktorý nastrieľal 52 gólov. „Všetci sme mu srdečne zablahoželali, pretože tímu dáva naozaj veľa. Byť súčasťou tohto mužstva je pre nás česť a je úžasné, že vo svojej reprezentačnej kariére naďalej pridáva ďalšie góly,“ pochválil Jimeneza autor úvodného gólu šampionátu Quinones.
„Bafana Bafana“ dohrávali dokonca o deviatich, keďže v 84. minúte išiel predčasne do šatne po údere lakťom do tváre súpera Themba Zwane. Ani Mexiko však nezakončilo stretnutie v plnom počte, Cesar Montes v nadstavenom čase fauloval po krídle unikajúceho Khulisa Mudaua a brazílsky rozhodca Wilton Sampaio vylúčil aj jeho. Po dvadsiatich rokoch sa tak na MS stalo, že v jednom dueli videli červenú kartu traja hráči. Na šampionáte v Nemecku v roku 2006 v stretnutí medzi Portugalskom a Nemeckom boli vylúčení až štyria, čo stále predstavuje rekord. Pred štyrmi rokmi v Katare pritom arbitri vytiahli červenú kartu za celý turnaj štyrikrát.
Tréner Mexika Javier Aguirre prezradil, že jeho tím musel prekonať počiatočnú trému, než si zabezpečil úspešný vstup do MS na domácej pôde. Mexičania nikdy predtým nezvíťazili vo svojom úvodnom zápase na svetovom šampionáte, v siedmich predchádzajúcich pokusoch zaznamenali päť prehier a dve remízy. „Keď začínate majstrovstvá sveta, samozrejme, že sa vám trasú nohy. Za 25 rokov sa mi nestalo, aby mal niekto kŕče, ale teraz ich mali traja hráči. Keď sme uvideli štadión, boli sme ohromení a hráčov trochu premohla tréma. Nikdy sme však netrpeli. Mohli sme streliť aj štyri góly a zápas by vyzeral úplne inak,“ povedal Aguirre podľa agentúry AFP.
Mexiko je vďaka lepšiemu skóre na čele A-skupiny pred Kórejskou republikou, ktorá neskôr v noci na piatok zdolala Česko 2:1. „Nie sme posadnutí tým, aby sme skupinu vyhrali. Dnes sa sústredíme iba na Kóreu. Nie je to podstatné, nie je to naša priorita. Našou prioritou je sústrediť sa na Kóreu, pokračovať krok za krokom a pripravovať sa na budúcnosť,“ dodal Aguirre ohľadom umiestnenia v skupine.
Tréner Juhoafrickej republiky Hugo Broos medzitým nemal námietky proti červenej karte, po ktorej bol po prestávke vylúčený Sithole, no nesúhlasil s vylúčením striedajúceho hráča Zwaneho v závere zápasu. „Pri prvej červenej karte si myslím, že niet o čom diskutovať, ale pri druhej si myslím, že mexický hráč zablokoval môjho hráča a rozhodca to vyhodnotil inak. Je škoda, že sme museli dohrať tento zápas iba s deviatimi hráčmi. Myslím si, že môj tím odohral dobrý zápas. V niektorých momentoch bolo Mexiko dokonca zúfalé a nevedelo si nájsť priestor. V ďalšom zápase však musíme byť lepší, keď máme loptu na svojich kopačkách,“ reagoval Broos
Zatiaľ čo Mexiko sa najbližšie stretne 19. júna s Kórejskou republikou, JAR čaká 18. júna súboj s Českom.