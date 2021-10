Jiří Suchý je v nemocnici, záchranka ho odviezla priamo z divadla

Praha 10. októbra (TASR) – Českého herca Jiřího Suchého odviezla v nedeľu do nemocnice záchranná služba priamo z predstavenia v pražskom divadle Semafor. Pre spravodajský server iDNES.cz to uviedli očití svedkovia.



Hovorkyňa záchrannej služby potvrdila, že Suchý je v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) a pri prevoze bol pri vedomí. Do tej v nedeľu previezli aj prezidenta Miloša Zemana.



Suchému podľa svedkov prišlo zle počas akcie spojenej s premiérou jeho nového filmu a musela poňho prísť záchranka. Na predstavení mal s podporou Jitky Molavcovej a Jiřího Svobodu zaspievať aj niekoľko piesní.



Suchý 1. októbra oslávil 90. narodeniny, naposledy ho hospitalizovali vlani v marci, píše iDNES.cz.



Jiří Suchý – divadelník, spevák, textár, básnik, skladateľ, spisovateľ, filmár, výtvarník, zberateľ či režisér – je spoluzakladateľom Divadla Na zábradlí a divadla Semafor. Vytvoril autorskú dvojicu s Jiřím Šlitrom. Po smrti Šlitra sa jeho divadalnou partnerkou stala Jitka Molavcová.