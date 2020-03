J&J chce mať pripravenú vakcínu proti koronavírusu začiatkom 2021

New Brunswick 30. marca (TASR) - Spoločnosť Johnson & Johnson (J&J) v pondelok uviedla, že uzavrela s americkou vládou kontrakt v hodnote 1 miliardy USD (906,3 milióna eur), aby vytvorila dostatočné produkčné kapacity na výrobu 1 miliardy dávok vakcíny, ktorú testuje na boj s novým koronavírusom.



J&J vybrala potenciálnu vakcínu, ktorú začne testovať na ľuďoch do septembra, pričom cieľom je, aby ju mala pripravenú na núdzové použitie začiatkom budúceho roka. Prvé dávky by tak boli k dispozícii oveľa skôr než za 18 mesiacov, čo je typický čas potrebný na testovanie, schválenie a výrobu vakcín.



J&J takisto prisľúbila spoločne s vládnou agentúrou Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) investovať viac ako 1 miliardu USD na spolufinancovanie výskumu vakcíny, čím firma rozšírila svoju spoluprácu s agentúrou.



J&J v januári oznámila, že začala pracovať na vývoji potenciálnej vakcíny proti novému koronavírusu, pričom chce použiť rovnaké technológie ako pri experimentálnej vakcíne proti ebole.



(1 EUR = 1,1034 USD)