J&J dodá tento týždeň do EÚ o polovicu menej vakcín

Washington 17. mája (TASR) - Americká spoločnosť Johnson & Johnson dodá tento týždeň do krajín Európskej únie o polovicu menej vakcín proti koronavírusu, ako bolo pôvodne plánované. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa EÚ oboznámeného s priebehom rokovaní medzi EÚ a J&J.



Firma Johnson & Johnson mala začať dodávať svoje vakcíny do krajín EÚ od 1. apríla, pre problémy s výrobou však dodávky spustila až od polovice apríla. Krátko nato boli opäť prerušené pre obavy týkajúce sa možnej súvislosti medzi vakcínami J&J a veľmi zriedkavými prípadmi vzniku krvných zrazenín.



Dodávky sa obnovili zhruba po týždni po tom, ako Európska agentúra pre lieky (EMA) vydala stanovisko o bezpečnosti tejto vakcíny s tým, že jej prínosy prevažujú nad jeho možnými rizikami. Vznik krvných zrazenín by však mal byť podľa stanoviska uvedený medzi "veľmi zriedkavými vedľajšími účinkami tejto vakcíny".



Na základe platnej zmluvy by spoločnosť J&J mala v druhom kvartáli dodať krajinám eurobloku celkovo 55 miliónov dávok svojej jednodávkovej vakcíny.



Do 17. mája však spoločnosť do EÚ dodala len 2,6 milióna dávok, vyplýva z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).



Nateraz nie je jasné, koľko dávok vakcíny plánuje americká spoločnosť do EÚ doručiť budúci týždeň, píše Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.



Hovorca Európskej komisie (EK) informoval, že zníženie dodávky vakcín je len dočasné, a chýbajúce dávky výrobca doplní neskôr. Nespresnil však, o aké množstvo dávok ide, dopĺňa Reuters.



Spoločnosť J&J na žiadosť Reuters o reakciu bezprostredne nereagovala. Agentúrny zdroj tiež dodal, že firma nateraz neposkytla Únii svoj časový plán dodania vakcín do konca júna.



Firma J&J už čelila viacerým výrobným problémom v Spojených štátoch. Nemenovaný zdroj Reuters informoval, že dávky pre európsky trh sú vyrábané v USA aj v holandskom meste Leiden.