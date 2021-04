J&J po stanovisku EMA obnoví dodávky vakcín do Európy

New Brunswick 20. apríla (TASR) - Americká spoločnosť Johnson & Johnson (J&J) v utorok oznámila, že obnoví dodávky svojej vakcíny proti koronavírusu do krajín Európskej únie, ako aj do Nórska a na Island. Informovala o tom agentúra DPA.



Farmaceutická firma tak rozhodla po tom, čo Európska agentúra pre lieky (EMA) vydala stanovisko o bezpečnosti tejto vakcíny. Zhodnotila v ňom, že výhody očkovania vakcínou J&J naďalej prevažujú nad jeho možnými rizikami.



Vznik krvných zrazenín by však mal byť podľa stanoviska uvedený medzi "veľmi zriedkavými vedľajšími účinkami tejto vakcíny". EMA totiž zistila "možnú spojitosť" medzi očkovaním proti koronavírusu vakcínou od J&J a veľmi zriedkavým výskytom krvných zrazenín.



J&J vo svojej reakcii ohlásila, že príbalový leták vakcín bude aktualizovaný a zamestnanci medicínskych zariadení, v ktorých sa táto očkovacia látka používa, budú zvlášť informovaní o príznakoch trombózy a o postupe liečby.



"Bezpečnosť a zdravie ľudí, ktorí používajú naše produkty, je našou najvyššou prioritou," citoval výskumníka z J&J Paula Stoffelsa denník Die Zeit.



Firma Johnson & Johnson 13. apríla oznámila, že sa rozhodla pozastaviť používanie svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v Európe. Došlo k tomu po tom, čo americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporučili pozastavenie používania tejto vakcíny pre veľmi zriedkavý výskyt krvných zrazenín. USA následne používanie vakcíny od J&J pozastavili - o ďalšom postupe má CDC rokovať v piatok.



Očkovacia látka od J&J je v EÚ povolená od polovice marca, no dosiaľ sa používať nezačala, pripomína denník Der Tagesspiegel. EMA 9. apríla ohlásila, že skúma možnú súvislosť týchto vakcín so vznikom trombóz. Podobné prípady sa objavili i v spojitosti s vakcínou od firmy Astrazeneca.