J&J zastavuje používanie vakcíny v Európe; jedna osoba v USA zomrela

New York 13. apríla (TASR) - Americká spoločnosť Johnson & Johnson (J&J) v utorok oznámila, že sa rozhodla pozastaviť používanie svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v Európe, informoval denník The Guardian. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) zároveň oznámil, že v USA po podaní tejto vakcíny zomrel jeden pacient na následky komplikácií v súvislosti s krvnými zrazeninami a ďalší je vo vážnom stave, informovala agentúra AFP.



"Bezpečnosť a prosperita ľudí, ktorí náš výrobok používajú, je našou prioritou číslo jeden," uviedla spoločnosť J&J vo vyhlásení, ktoré zverejnil na svojej webovej stránke The Guardian.



J&J si podľa svojich vyjadrení uvedomuje "neobyčajne zriedkavé" zdravotné problémy ľudí, u ktorých sa po podaní vakcíny vyskytli krvné zrazeniny v kombinácii s nízkym počtom krvných doštičiek.



Tieto problémy v USA zaznamenali u šiestich žien vo veku od 18 do 48 rokov v období šesť až 13 dní po zaočkovaní, píše AFP. "Jeden z týchto prípadov bol smrteľný a jeden z pacientov je vo vážnom stave," povedal Peter Marks, expert z FDA.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) údaje v súvislosti so šiestimi prípadmi takýchto problémov v USA preverujú. V tejto krajine podali viac ako 6,8 milióna dávok vakcíny J&J.



CDC a FDA v utorok odporučili pozastavenie používania vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson. Dôvodom odporúčania bola predbežná opatrnosť úradov po výskyte šiestich prípadov krvných zrazenín po očkovaní.



J&J dodáva, že tieto prípady skúma aj v spolupráci so zdravotníckymi úradmi v Európe.