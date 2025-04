J.Kórea odsúdila Severnú Kóreu po potvrdení vyslania vojakov do Ruska

Soul 28. apríla (TASR) - Južná Kórea v pondelok ostro odsúdila Severnú Kóreu po jej prvom verejnom priznaní, že vyslala vojakov do Ruska na podporu jeho vojny proti Ukrajine. Soul obvinil Pchjongjang, že sa svojím odôvodnením tohto kroku vysmieva medzinárodnému spoločenstvu, informuje TASR na základe správy agentúry Jonhap.



Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí vydalo vyhlásenie po tom, ako KĽDR prostredníctvom štátnych médií potvrdila, že poslala svojich vojakov do Ruska, aby pomohli Moskve v jej vojne na základe zmluvy o vzájomnej obrane.



Pchjongjang uviedol, že vyslanie prebehlo na pokyn severokórejského vodcu Kim Čong-una, pričom išlo o plne legitímny krok v súlade so zmluvou, ktorou sa obe krajiny zaviazali poskytnúť si vojenskú pomoc v prípade útoku na tú druhú.



„Svojím verejným priznaním a tvrdením, že je plne v súlade s medzinárodným právom, sa znova vysmievajú medzinárodnému spoločenstvu. Dôrazne odsudzujeme toto konanie,“ uviedlo ministerstvo.



„Vyslanie severokórejských vojakov spolu so širšou vojenskou spoluprácou medzi Ruskom a Severnou Kóreou predstavuje závažné porušenie medzinárodných noriem vrátane Charty OSN a rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN,“ dodalo vo vyhlásení.



Juhokórejská vláda vyzvala Rusko a KĽDR, aby „okamžite zastavili svoju nezákonnú vojenskú spoluprácu“, ktorá podľa Soulu vážne narúša mier a stabilitu v regióne i širšom svete vrátane Európy.