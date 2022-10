J.Kórea začala vojenské cvičenia v čase dohadov o jadrovej skúške KĽDR

Soul 17. októbra (TASR) – Juhokórejská armáda začala v pondelok svoje každoročné vojenské cvičenia, ktoré sú zamerané na posilnenie jej schopnosti reagovať na jadrové a raketové hrozby Severnej Kórey. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Cvičenia potrvajú do soboty a sú ďalšími zo série juhokórejských manévrov z posledných týždňov, zahŕňajúcich aj jednotky z USA a Japonska. Konajú sa v čase pretrvávajúceho napätia v súvislosti s vojenskými aktivitami oboch krajín na Kórejskom polostrove.



Severná Kórea tento rok uskutočňuje skúšky zbraní v bezprecedentnom tempe. V piatok neďaleko militarizovanej hranice na polostrove odpálila balistickú raketu krátkeho doletu a stovky kusov delostreleckej munície. Pri námornej hranici súčasne uskutočnila prelet vojenských lietadiel.



Soul za to odsúdil Pchjongjang a zaviedol voči KĽDR prvé jednostranné sankcie za takmer päť rokov. Odôvodnil to porušením bilaterálnej vojenskej dohody z roku 2018, zakazujúcej "nepriateľské činy" v pohraničnej oblasti. Severná Kórea zasa obvinila juhokórejskú armádu, že vystupňovala napätie svojou delostreleckou paľbou.



Juhokórejskí predstavitelia uvádzajú, že Severná Kórea ukončila prípravy na svoju prvú jadrovú skúšku od roku 2017. Mohla by ju podľa nich vykonať medzi zjazdom čínskej komunistickej strany, ktorý sa začal v nedeľu, a voľbami v USA zo 7. novembra. Niektorí analytici však neočakávajú prípadný test jadrovej zbrane KĽDR pred ukončením čínskeho zjazdu, dodáva Reuters.