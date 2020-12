Joe Biden a Kamala Harrisová sa stali osobnosťou roka časopisu Time

New York 11. decembra (TASR) – Novozvolený americký prezident Joe Biden a jeho viceprezidentka Kamala Harrisová získali prestížny titul Osobnosť roka udeľovaný americkým časopisom Time. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Dvojicu editori magazínu vybrali z užšieho zoznamu finalistov, medzi ktorými sa nachádzali aj popredný americký odborník na infekčné choroby Anthony Fauci, medzinárodné hnutie proti rasizmu a úradujúci americký prezident Donald Trump, ktorého Biden porazil v novembrových voľbách. Na obálke časopisu Time sa tak objaví fotografia Bidena a Harrisovej s podtitulom Zmena amerického príbehu.



Všetky štáty USA vyhlásili tento týždeň výsledky prezidentských volieb, čím potvrdili víťazstvo demokrata Bidena nad republikánom Trumpom v hlasovaní z 3. novembra v pomere 306 ku 232 voliteľským hlasom. Trump odmietol výsledky volieb a svoju prehru uznať.



Time s ústredím v New Yorku vymenúva každoročne osobu alebo myšlienku, ktorá najviac ovplyvnila spravodajstvo a svetové dianie za uplynulý rok, a to v dobrom alebo zlom. Vlani sa osobnosťou roka časopisu Time stala švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová, Trump bol na prednej obálke časopisu v roku 2016.