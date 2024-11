Joe Biden ako najstarší prezident USA oslávil 82. narodeniny

Washington 20. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden oslávil v stredu svoje 82. narodeniny. Dovŕšil vek, akého sa pred ním nedožil žiaden úradujúci šéf Bieleho domu. Deň podľa svojich spolupracovníkov plánoval stráviť s rodinou. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a servera The Hill.Biden nemal v stredajšom programe zaradené verejné podujatia, do Washingtonu sa z cesty do Južnej Ameriky vrátil len v utorok pred polnocou. Demokratickému politikovi gratulovali na sociálnych sieťach príbuzní, priatelia i kolegovia vrátane prvej dámy Jill Bidenovej či exprezidenta Baracka Obamu.napísala viceprezidentka Kamala Harrisová.Biden v júli stiahol opätovnú kandidatúru v prezidentských voľbách, pretože jeho slabý výkon v televíznej debate s Donaldom Trumpom vyvolal obavy o jeho spôsobilosť zastávať úrad hlavy štátu. Kandidátkou demokratov sa stala Harrisová, ktorú vo voľbách 5. novembra porazil republikánsky exprezident Donald Trump.Trump je vo veku 78 rokov najstaršou osobou, akú kedy zvolili za prezidenta USA. V závere svojho druhého funkčného obdobia v roku 2029 prekoná aj Bidenov rekord najstaršieho úradujúceho prezidenta, a to o päť mesiacov.Predošlým "rekordérom" bol Ronald Reagan, ktorý ukončil svoje druhé pôsobenie v úrade prezidenta vo veku 77 rokov.