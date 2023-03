Joe Biden pricestoval do Kanady; stretne sa s premiérom Trudeauom

Ottawa 24. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden pricestoval vo štvrtok do kanadskej metropoly Ottawa, kde sa stretne s tamojším premiérom Justinom Trudeauom a vystúpi s prejavom v kanadskom parlamente, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a AP.



Bidenova administratíva si za uplynulé dva roky stanovila posilnenie priateľstva s Kanadou za prioritu. Obe strany považujú schôdzku v Ottawe za príležitosť vytvoriť plány pre budúcnosť.



"Táto návšteva je o zhodnotení toho, čo sme urobili, kde sa nachádzame a čomu musíme dať priority do budúcnosti," uviedol v súvislosti s Bidenovou cestou hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Biden bude s kanadským premiérom rokovať o témach ako je vojna na Ukrajine, klimatické zmeny, obchod či masová migrácia.



Predmetom rokovaní medzi Bidenom a Trudeauom bude podľa očakávaní aj otázka využívania nerastov nevyhnutných na výrobu elektrických vozidiel, ako aj vojenské a ekonomické záväzky.



Prezident USA v piatok vystúpi s prejavom v kanadskom parlamente a večer sa spolu s Trudeauom zúčastní na štátnej večeri, spresňuje AP. Ide o prvú návštevu Bidena v Kanade od svojho nástupu do funkcie. Trudeau ho však na štátnej večeri hostil aj v decembri 2016, keď bol vo funkcii viceprezidenta - krátko pred nástupom exprezidenta USA Donalda Trumpa do úradu.



Samotný Trump Kanadu s cieľom bilaterálnych rokovaní nikdy nenavštívil, všíma si AP. V krajine sa objavil len na summite krajín G7, po ktorom spolu so svojimi spojencami z Bieleho domu nazval Trudeaua "slabošským a nečestným".