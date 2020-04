Joe Biden sa stal víťazom demokratických primárok v štáte Aljaška

Washington 12. apríla (TASR) - Joe Biden, predpokladaný nominant demokratov do amerických prezidentských volieb, sa v noci na nedeľu stal víťazom primárok v štáte Aljaška po tom, ako tento štát vzhľadom na koronavírusovú pandémiu prešiel na korešpondenčné hlasovanie.



Hlasovacie lístky pre Aljašku boli odoslané ešte predtým, ako Bidenov demokratický rival Bernie Sanders v stredu odstúpil zo súboja o nomináciu, čo znamená že tento vermontský senátor taktiež získal časť hlasov. Biden však so ziskom 55,3 percenta zaznamenal v Aljaške jasné víťazstvo a získal podporu deviatich z 15 delegátov.



Sanders získal 44,7 percenta hlasov a podporu ôsmich delegátov. Po oznámení ukončenia svojej kampane zdôraznil, že zostane na kandidátke a bude sa usilovať získať podporu čo najväčšieho počtu delegátov so zámerom "uplatniť značný vplyv" na smerovanie Demokratickej strany.



Biden, ako väčšina Američanov, je vzhľadom na globálnu koronavírusovú pandémiu v dobrovoľnej karanténe. Podľa tlačovej agentúry AFP sa už de facto stal demokratickým nominantom do súboja o Biely dom v tohtoročných voľbách, čo potvrdzujú aj jeho tlačové vyhlásenia a komentáre pre médiá.



Biden vyzval Sandersových stúpencov, aby podporili jeho kampaň, ktorá už má podporu takmer všetkých bývalých rivalov z nominačného procesu vrátane senátoriek Kamaly Harrisovej a Amy Klobucharovej či Petea Buttigiega - bývalého starostu mesta South Bend v štáte Indiana.