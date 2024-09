Joe Biden sa v stredu stretne s vietnamským prezidentom, tvrdí zdroj

Washington 23. septembra (TASR) – Americký prezident Joe Biden sa v stredu stretne s vietnamským prezidentom To Lamom, uviedol v nedeľu pre agentúru Reuters nemenovaný zdroj, píše TASR.



Stretnutie oboch lídrov krajín sa má odohrať na okraj Valného zhromaždenia (VZ) OSN v New Yorku. Vietnamský prezident bude mať na pôde VZ OSN prejav, návštevu USA zároveň využije na stretnutie so zástupcami rôznych spoločností vrátane Google a Meta.



Biely dom informáciu bezprostredne nekomentoval. Vietnamské ministerstvo zahraničných vecí neuviedlo, či sa vietnamský prezident, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu, stretne s Bidenom.



Šéf Bieleho domu sa usiluje posilniť vzťahy s Vietnamom, ktorý je strategickým spojencom USA v juhovýchodnej Ázii a významným priemyselným výrobcom. Komunistická krajina však zároveň udržiava vzťahy aj s Čínou a Ruskom.



Ide o prvú cestu vietnamského prezidenta do USA od jeho potvrdenia vo funkcii 3. augusta. Lam sa počas nej zastaví aj na komunistickej Kube, ktorá je dlhodobým partnerom Vietnamu.