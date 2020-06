Joe Biden si zaistil nomináciu demokratov pre prezidentské voľby v USA

Washington 6. júna (TASR) - Bývalý viceprezident USA Joe Biden si v piatok zabezpečil nomináciu Demokratickej strany pre novembrové prezidentské voľby, v ktorých bude vyzývateľom prezidenta Donalda Trumpa. Vyplýva to zo sčítania agentúry Associated Press (AP), podľa ktorej už Biden získal podporu dostatočného počtu delegátov nadchádzajúceho nominačného zjazdu.



Biden je faktickým volebným lídrom demokratov, odkedy v apríli zo súboja o nomináciu demokratov odstúpil jeho posledný hlavný súper Bernie Sanders. Na to, aby sa aj oficiálne stal nominantom, však potreboval získať 1991 delegátov v straníckych primárkach v jednotlivých štátoch USA.



V siedmich štátoch a hlavnom meste Washington sa primárky konali uplynulý utorok. Vo viacerých štátoch však sčítanie trvalo niekoľko dní vzhľadom na obrovský nárast počtu hlasov odovzdaných poštou. Analytici AP dosiaľ oznámené výsledky rozdelili do jednotlivých kongresových obvodov, v ktorých sa rozhoduje o väčšine delegátoch nominačného zjazdu Demokratickej strany.



Biden má podľa tejto analýzy aktuálne 1993 delegátov. Primárky demokratov sa budú ešte konať v ôsmich štátoch a troch teritóriách USA.



AP konštatuje, že okamih, keď si Biden - na tretí pokus - zaistil prezidentskú nomináciu, sa zaobišiel bez tradičných fanfár, keď Spojené štáty čelia súbežným krízam koronavírusovej pandémie, ekonomických problémov a občianskych nepokojov.



Sám Biden sa začal tento týždeň viac objavovať na verejnosti po tom, ako ho pandémia prinútila tri mesiace zotrvávať prevažne vo svojom dome vo Wilmingtone v štáte Delaware.



Biden strávil 36 rokov v americkom Senáte pred tým, ako sa stal viceprezidentom za vlády Baracka Obamu (2009 - 2017).