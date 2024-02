Joe Biden zvíťazil v demokratických primárkach v Južnej Karolíne

Washington 4. februára (TASR) - Prezident USA Joe Biden so ziskom viac než 96 percent hlasov zvíťazil v sobotňajších demokratických primárkach v štáte Južná Karolína. Išlo o prvé oficiálne primárky Demokratickej strany pred novembrovými prezidentskými voľbami, v ktorých bude Biden zrejme opäť čeliť republikánskemu súperovi Donaldovi Trumpovi.



"Ľudia v Južnej Karolíne... prehovorili a ja nemám žiadnu pochybnosť o tom, že nás vyslali na cestu k znovuzískaniu prezidentského úradu a k tomu, že Donald Trump bude opäť porazený," reagoval Biden na svoje víťazstvo v sobotňajších primárkach, informuje agentúra AFP.



Už v januári (24.1.) sa konali primárne voľby demokratov v štáte New Hampshire, tie však boli len neoficiálne. Spory okolo ich termínu totiž zavinili, že neboli zaradené do oficiálneho programu primárok Demokratickej strany.



Biden v New Hampshire preto ani nefiguroval na hlasovacích lístkoch. Vďaka masívnej kampani, v rámci ktorej voliči dopisovali jeho meno na lístky, však Biden napriek tomu zvíťazil, ale nezískal za to žiadnych delegátov na nominačný zjazd demokratov.



Joe Biden nemá medzi demokratickými uchádzačmi o prezidentskú nomináciu žiadneho skutočného súpera. Podobná situácia je aj v republikánskych primárkach, v ktorých dominuje exprezident Donald Trump.



Obaja politici sa stretli už vo voľbách v roku 2020, v ktorých zvíťazil Joe Biden, čo Donald Trump dodnes odmieta uznať.



V Južnej Karolíne Biden odštartoval svoju úspešnú cestu do Bieleho domu aj v roku 2020. V tohtoročných primárkach čelil len dvom výrazne slabším súperom: minnesotskému kongresmanovi a majiteľovi zmrzlinárskej spoločnosti Deanovi Phillipsovi a autorke spirituálnej literatúry Marianne Williamsonovej.



Podľa čiastkových výsledkov získal Biden v Južnej Karolíne viac než 96-percentnú podporu, čím si zaistil hlasy všetkých tamojších 55 delegátov augustového nominačného zjazdu Demokratickej strany.