Joe Pesci, známy z filmu Mafiáni či z komédií Sám doma, má 80 rokov

Newark/Bratislava 9. februára (TASR) - Po boku Roberta De Nira si Joe Pesci zahral v dnes už legendárnych filmoch ako Zúriaci Býk, Kasíno či Mafiáni, ktoré nakrútil nemenej známy americký režisér Martin Scorsese. Za rolu Tommyho De Vita z Mafiánov si prevzal Oscara v kategórii najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.



Do povedomia miliónov divákov sa dostal aj vďaka účinkovaniu v rodinných komédiách Sám doma a Sám doma 2: Stratený v New Yorku, v ktorých stvárnil jedného z nešikovných lupičov. Americký herec, ale aj hudobník, bude mať vo štvrtok 9. februára 80 rokov.



Joe Pesci, celým menom Joseph Frank Pesci, sa narodil 9. februára 1943 v meste Newark v americkom štáte New Jersey v robotníckej rodine talianskych prisťahovalcov. Od detstva navštevoval rôzne herecké či tanečné kurzy a ako desaťročný účinkoval v televíznej show Startime Kids.



Potom ako sa mu nepodarilo úspešne ukončiť strednú školu, začal hrávať na gitare v kapele The Starligters, s ktorou precestoval značnú časť Spojených štátov. Začiatkom 60. rokoch minulého storočia sa vydal na sólovú hudobnú dráhu a pod menom Joe Ritchie vydal prvý album Little Joe Sure Can Sing! (1968).



Prvýkrát sa pred filmovou kamerou objavil v akčnej kriminálke The Death Collector (1976). Jeho herecký prejav zaujal Roberta De Nira, ktorý presvedčil režiséra Martina Scorseseho, aby Pesciho obsadil do filmu Zúriaci býk (Raging Bull, 1980).



V dnes už kultovej snímke o boxerovi Jakeovi LaMottovi, ktorého stvárnil Robert De Niro, si Pesci zahral brata a manažéra slávneho pästiara. Zaujal nielen divákov, ale aj filmovú kritiku a dočkal sa prvej nominácie na Oscara. Po boku Roberta de Nira sa objavil aj v snímke Vtedy v Amerike (Once Upon a Time in America, 1984), ktorú režíroval legendárny Sergio Leone.



Scorsese obsadil Pesciho aj do ďalšieho kultového filmu Mafiáni (Goodfellas, 1990), v ktorom si opäť zahral s De Nirom. Za úlohu psychopatického zabijaka Tommyho De Vita dostal Pesci Oscara v kategórii najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Okrem De Nira či herečky Sharon Stone obsadil Scorsese Pesciho aj do legendárneho filmu Kasíno (Casino, 1995).



Predtým sa Pesci objavil vo filme Olivera Stonea JFK (1991) či v snímke Príbeh z Bronxu (A Bronx Tale, 1993), ktorú režíroval a jednu hlavných postáv stvárnil De Niro.



Milióny divákov po celom svete si Pesciho spájajú aj s komédiami Sám doma (Home Alone, 1990) a Sám doma 2: Stratený v New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York, 1992). V rodinných komédiách, ktoré sa nielen na Slovensku stali neodmysliteľnou súčasťou televízneho vysielania počas Vianoc, stvárnil jedného z nešikovných lupičov. Tým rozličné nebezpečné pasce prichystal malý chlapec v podaní Macaulaya Culkina.



Komediálny talent Pesci predviedol aj v známych akčných trileroch Smrtonosná zbraň 2 (Lethal Weapon 2, 1989), Smrtonosná zbraň 3 (Lethal Weapon 3, 1993), Smrtonosná zbraň 4 (Lethal Weapon 4, 1998), pod ktoré sa režisérsky podpísal Richard Donner.



Po niekoľkoročnej prestávke, počas ktorej sa venoval hudbe, sa pred filmovú kameru vrátil v roku 2006, keď prijal úlohu v dráme Kauza CIA (The Good Shepard). Tú režíroval a jednu z hlavných postáv stvárnil De Niro. S ním sa Pesci opäť pred kamerou stretol aj v ďalšej Scorseseho mafiánskej snímke The Irishman (Ír, 2019), v ktorej si napríklad zahral aj Al Pacino.







