Johanssonová a spoločnosť Disney urovnali spor o filme Čierna vdova

Los Angeles 1. októbra (TASR) - Americká herečka Scarlett Johanssonová a spoločnosť The Walt Disney Company vo štvrtok oznámili, že dospeli k dohode v súdnom spore týkajúcom sa uvedenia filmu Black Widow (Čierna vdova) súčasne do kín i na strímovacej platforme Disney+. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Johanssonová v lete zažalovala spoločnosť Disney, lebo súčasným uvedením jej najnovšieho filmu do kín i na internetové platformy ju údajne pripravila o podiel na zisku. Ten sa totiž viaže na tržby z premietania filmu v kinách.



Sága o superhrdinoch Čierna vdova mala byť pôvodne uvedená na trh už vlani, ale v dôsledku pandémie choroby COVID-19 sa niekoľkokrát odložila. Nakoniec sa začala premietať v júli, pričom súčasne v kinách i na kanáli Disney+.



Hollywoodska hviezda tvrdí, že jej spoločnosť Marvel Studios, ktorú vlastní spoločnosť Disney, sľúbila tradičné uvedenie snímky - najprv do kín. To podľa nej znamená, že predtým, než spoločnosť začne film strímovať na iných platformách, uplynie istý čas – obvykle tri mesiace.



Johanssonová uviedla, že zmena tejto stratégie predstavuje porušenie zmluvy, ktoré ju pripravilo o milióny dolárov.



Spoločnosť Disney namietala, že herečkina sťažnosť je neopodstatnená. Okrem toho spoločnosť poukazovala aj na herečkin postoj a jej "bezcitné ignorovanie závažných a dlhotrvajúcich globálnych dôsledkov pandémie".



Vo štvrtok však obe strany uviedli, že svoj spor urovnali. Podmienky dohody neboli zverejnené, dodala agentúra AFP. Obe strany súčasne deklarovali, že sa tešia na ďalšiu spoluprácu pri nových projektoch.