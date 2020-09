Johanssonová chce, aby boli krajiny EÚ solidárnejšie ohľadom migrácie

Brusel 22. septembra (TASR) - Eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová, ktorá v stredu predstaví dlho očakávanú reformu európskeho azylového systému, vyzvala členské štáty EÚ, aby prijali "záväzný" systém solidarity v oblasti migrácie. Uviedol to v pondelok spravodajský server Euractiv.com.



"Musí to byť povinné, všetky členské štáty musia pomôcť, ak nastane situácia, že sa členský štát ocitne pod tlakom, keď je veľa ľudí, ktorí potrebujú právnu ochranu," uviedla Johanssonová.



Podľa nej však treba zohľadniť aj typ vhodnej pomoci pre členské krajiny v núdzi, nakoľko niektorí členovia Únie sú aj naďalej "nepriateľsky naladení" voči prijímaniu žiadateľov o azyl.



V posledných rokoch pokusy o premiestnenie žiadateľov o azyl v rámci Európskej únie odmietla hlavne Vyšehradská štvorka (V4) — Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko.



"Nejde len o premiestnenie. Môžu nastať aj iné situácie, ako napríklad pomoc pri repatriácii tých, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté," vysvetlila eurokomisárka, ktorá zatiaľ neuviedla podrobnosti o novom migračnom a azylovom pláne EÚ.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová minulý týždeň v správe o stave Únie oznámila, že má v úmysle zrušiť kontroverzné dublinské nariadenie, podľa ktorého má spracovanie žiadostí o azyl na starosť prvá členská krajina EÚ, na územie ktorej migranti vstúpia.



Dublinský systém umožňuje vrátenie migrantov do prvej krajiny vstupu do EÚ. Južné štáty ako Grécko a Taliansko, ktoré sú najviac vystavené migračným vlnám, však tvrdia, že tento systém nie je správny. Upozorňujú, že žiadosti o azyl sa často podávajú na ich území práve preto, že ich zemepisná poloha z nich vytvára "prvú líniu" migračného tlaku.







