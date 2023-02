Johanssonová chce prísne kontroly na zabránenie vstupu ruských špiónov

Atény 24. februára (TASR) - Európska únia musí sprísniť vízové normy a bezpečnosť hraníc, aby zabránila vstupu ruských špiónov. Vyhlásila to v piatok eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Potrebujeme prísnejšie kontroly žiadostí o víza a väčšiu bezpečnosť na našich hraniciach," povedala Johanssonová na konferencii v Aténach pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Pripomenula, že nový aktualizovaný Schengenský informačný systém (SIS) vstúpi do platnosti 7. marca. "Dnes je v rámci SIS kontrolovaná len polovica tých, ktorí vstupujú do Európskej únie s vízami. To znamená, že existuje veľa Rusov, ktorých nekontrolujú," uviedla.



Kontroly biometrických údajov sú potrebné v prípade, že agenti používajú falošné pasy, povedala Johanssonová. Zároveň pripomenula, že vlani bolo z Európskej únie vyhostených približne 400 ruských špiónov.



Eurokomisárka dodala, že pre ruského prezidenta Vladimira "Putina sme obrovskou hrozbou, pretože máme demokraciu". Podľa nej chce ruský prezident "zničiť Európsku úniu".