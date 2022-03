Johanssonová: EÚ musí motivovať Ukrajincov, aby opustili Poľsko

Brusel 28. marca (TASR) - Európska únia musí "motivovať" Ukrajincov v Poľsku, ktorí utiekli pred vojnou vo svojej krajine, aby sa presunuli aj do ďalších krajín bloku. Vyhlásila to v pondelok komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová, ktorú cituje tlačová agentúra AFP.



Poľsko, najväčšia zo štyroch členských krajín EÚ, ktoré hraničia s Ukrajinou, prijalo už 2,3 milióna ľudí utekajúcich pred týmto konfliktom. Ide o 60 percent z celkovo 3,8 milióna Ukrajincov, ktorí opustili svoju vlasť po spustení ruskej invázie, tvrdí Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Je "dôležité motivovať utečencov, aby opustili Poľsko a snažili sa ísť aj do iných členských štátov (EÚ), pretože inak situácia nebude udržateľná", uviedla Johanssonová.



Komisárka to vyhlásila pred stretnutím s ministrami vnútra členských štátov EÚ, s ktorými hľadala spôsob, ako posilniť reakciu a lepšie si rozdeliť zodpovednosť za milióny vojnových utečencov prúdiacich z Ukrajiny.



Európska únia 4. marca aktivovala dosiaľ nepoužitú smernicu o dočasnej ochrane, ktorá Ukrajincom umožňuje žiť, pracovať, študovať a mať prístup k sociálnym dávkam v ktoromkoľvek z 27 členských štátov EÚ.



Johanssonová ďalej uviedla, že Brusel "nepracuje na žiadnych kvótach ani na žiadnom rozdelení migrantov" medzi krajiny EÚ. Dodala, že zatiaľ čo je na Úniu vyvíjaný "veľký tlak" - najmä na Poľsko a Česko -, tempo prílevu utečencov sa postupne spomaľuje. "Je to približne 50.000 (osôb) za deň. Na vrchole (migračnej vlny) to bolo viac než 200.000," skonštatovala.



Vlna vojnových utečencov z Ukrajiny je najväčšou, akú Európa zažila od ukončenia druhej svetovej vojny. Európska komisia navrhla uvoľniť pre najviac vyťažené krajiny Únie 17 miliárd eur.