Johanssonová: EÚ pripravuje fórum o presídľovaní utečencov

Brusel 6. septembra (TASR) – Koncom septembra sa na podnet EÚ uskutoční medzinárodné fórum zamerané na presídľovanie možných utečencov z Afganistanu. Uviedol to v pondelok týždenník Politico s odkazom na rozhovor s eurokomisárkou pre vnútorné záležitosti Ylvou Johanssonovou.



Malo by ísť o jednodňové podujatie (v týždni po 27. septembri), ktoré sa v dopoludňajšej časti zameria na členské krajiny EÚ a popoludní budú na rokovania pozvaní aj zástupcovia Kanady, USA a Spojeného kráľovstva.



Na otázku, či pôjde o záväzky členských krajín zúčastniť sa na presídľovacej schéme, čiže prijať na svoje územie konkrétny počet utečencov, komisárka odpovedala, že pôjde o dobrovoľné záväzky. Vyjadrila však očakávanie, že členské krajiny sa do tohto procesu výraznejšie zapoja.



Komisárka v rozhovore uviedla, že je „hrdá" na skutočnosť, že od prebratia moci Talibanom krajiny EÚ evakuovali a presídlili viac ako 10.000 Afgancov.



Zároveň potvrdila, že v rámci eurobloku existujú názorové rozdiely ohľadom schémy presídľovania afganských utečencov. Uviedla však, že ministri vnútra EÚ na minulotýždňovom zasadnutí v Bruseli dospeli k väčšiemu konsenzu, než je v otázkach migrácie obvyklé.



Podľa jej slov sa členské krajiny Únie aj v nasledujúcich dňoch a týždňoch sústredia na evakuáciu Afgancov, ktorí sa cítia ohrození Talibanom. Opätovné otvorenie letiska v Kábule pre medzinárodné lety tomu pomôže, píše Politico.



Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz počas víkendu povedal, že Afganci by nemali prichádzať do Európy a mali by ich prijímať krajiny susediace s Afganistanom, pripomína týždenník.



Johanssonová podľa svojich slov takého vyhlásenia vníma ako popieranie konceptu európskej solidarity. Vysvetlila, že strednodobou prioritou EÚ je riešenie problému „pri jeho zdroji" a odvrátenie možného toku utečencov.



Komisárka dodala, že Únia za týmto účelom už zoštvornásobila humanitárnu pomoc pre Afgancov a prispeli aj jednotlivé členské štáty. EÚ podľa Johanssonovaej takisto vyjadrila presvedčenie, že bude možné vyvinúť potrebný tlak na Taliban, aby rešpektoval aspoň základné humanitárne hodnoty.



„Nie je ľahké rokovať s Pakistanom a Iránom, ale existujú spôsoby, ako priamo podporovať migrantov a utečencov. Najdôležitejšie je pracovať s organizáciami OSN a využívať tento kanál na finančnú pomoc," opísala situáciu.



Týždenník Politico pripomenul, že krajiny EÚ sa minulý týždeň v piatok (3. septembra) na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí v zásade dohodli, že za určitých podmienok budú aj naďalej poskytovať pomoc pre Afganistan.



Krajiny EÚ nechcú byť vnímané ako podporovatelia Talibanu, avšak Afganistan je závislý od poskytovania zahraničnej pomoci a sú potrebné veľké finančné prostriedky na uživenie miliónov ľudí v tejto krajine. A akékoľvek zhoršenie situácie môže viesť k ďalším migračným vlnám, čomu chcú Európania predísť.