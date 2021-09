Johanssonová: EÚ stojí za sankciami voči Lukašenkovi

Nikózia 28. septembra (TASR) - Európska únia pevne stojí za svojím sankčným režimom voči bieloruskému autoritárskemu prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, ktorý v "zúfalstve tlačí" migrantov do EÚ. Uviedla to v utorok eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová.



Lukašenko podľa Johanssonovej "nie je partner, s ktorým je EÚ pripravená spolupracovať", a členské krajiny nemôžu jeho konanie prijať.



Eurokomisárka označila Lukašenka za "zúfalého človeka, na ktorého sú uvalené sankcie EÚ, a nedokáže sa s tým v skutočnosti vyrovnať".



"Preto koná... v zúfalstve, dováža ľudí za jediným cieľom poslať ich – vlastne tlačiť ich – do Európskej únie. To samozrejme nemôžeme prijať," povedala Johanssonová.



Poľsko a Litva, ktoré sú členskými krajinami EÚ, v posledných mesiacoch čelia nezvyčajne vysokému toku migrantov a utečencov z Afriky a oblasti Blízkeho východu, ktorí prichádzajú zo susedného Bieloruska, pripomína AP.



Tento príval migrantov sa začal po tom, ako západné krajiny voči Lukašenkovej vláde zaviedli sankcie. Reagovali tým na sporné prezidentské voľby v Bielorusku z augusta 2020 a následné zásahy bieloruských úradov voči opozícii.



Poľsko a Litva na svojich hraniciach s Bieloruskom vyhlásili núdzový stav, posilnili kontroly a postavili ploty so žiletkovým drôtom.