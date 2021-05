Johanssonová: Komisia rokuje o tom, ako pomôcť Talianom s migráciou

Brusel 20. mája (TASR) - Eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová vo štvrtok potvrdila, že Európska komisia (EK) je v kontakte s členskými štátmi EÚ s cieľom vytvoriť systém na prerozdeľovanie migrantov, ktorí prídu do Talianska v priebehu leta. Uviedla to tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na rozhovor, ktorý komisárka poskytla talianskemu denníka La Repubblica.



"Som v kontakte s vládami s cieľom vytvoriť sieť dobrovoľnej pomoci, dobrovoľného prerozdelenia, ktoré môžu Taliansku pomôcť v letných mesiacoch, kým neschválime reformu Európskej únie, čo sa nestane do jesene," opísala situáciu Johanssonová.



Eurokomisia je podľa nej pripravená rokovať s Líbyou o dosiahnutí novej dohody o migrácii, pričom vyjadrila presvedčenie, že dohoda s dočasnou líbyjskou vládou sa zrodí ešte do decembrových volieb v tejto krajine.



Líbya – zmietaná vnútornými ozbrojenými konfliktmi – je hlavnou základňou pre migrantov, ktorí sa cez more snažia dostať do Európy.



Johanssonová zároveň vyjadrila nádej, že rovnakú migračnú dohodu dosiahne Únia do konca tohto roka aj s Tuniskom. Podľa komisárky by jadrom tejto dohody mala byť finančná pomoc Európskej únie na podporu tuniského hospodárstva za záväzky Tuniska, že ochráni svoje hranice a zabráni migračným tokom.



Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) prišlo tento rok po mori do Európy 23.000 ľudí, pričom väčšina migrantov pricestovala do Talianska a Španielska z Tuniska a Alžírska. UNHCR odhaduje, že tohto roku v Stredozemnom mori zahynulo alebo sa stratilo 633 utečencov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)